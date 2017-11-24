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05:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Три фотографа из Иркутска получат стипендии от Минкультуры России

Размер выплаты составляет 72 тысячи рублей.

Фотографы Елена Аносова, Антон Климов и Марина Свинина из Иркутска получат государственные стипендии от Министерства культуры РФ. Размер выплаты — 72 тысячи рублей, выплачивается единовременно. В 2017 году квота составила 125 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Союза фотохудожников России.

Минкультуры России утвердило список получателей госстипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства России и для талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений на 2017 год, куда вошли фотографы из Иркутска Елена Аносова, Антон Климов и Марина Свинина.

Также Елене Аносовой на протяжении года будет поступать стипендия для молодых деятелей культуры и искусства правительства РФ.

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