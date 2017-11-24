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05:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске предложили увековечить память Хворостовского

Общественники принимают предложения горожан.

Члены Общественной палаты Красноярска предложили увековечить память оперного певца Дмитрия Хворостовского. Артист ушел из жизни 22 ноября после продолжительной болезни.

Активисты направили обращение главе Красноярска Сергею Еремину с просьбой присвоить «одному или нескольким местам в городе имя Хворостовского». Это могут быть парки, скверы, улицы, театры или концертные залы, говорят общественники.

«Абсолютно бесспорной является идея присвоения имени Хворостовского институту искусств, где обучался Дмитрий Александрович. А вот насчет улицы, сквера, площади и места под памятную скульптуру, думаю нужно собрать больше предложений от общественности», — написал на своей странице в Facebook член общественной палаты Дмитрий Дмитриев.

С такой же инициативой выступил и депутат Госдумы Виктор Зубарев. Он предложил установить в Красноярске мемориальную доску или памятник.

«В Красноярске обязательно должна быть увековечена память о Хворостовском. Речь идет и о мемориальной доске, а со временем и о памятнике. В музеях также должны появиться экспозиции о нашем земляке», — цитирует депутата РИА «Новости».

Напомним, известный на весь мир оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне. Он родился в 1962 году в Красноярске, закончил Красноярский государственный институт искусства. С 2015 года певец боролся с опухолью мозга, но продолжал выступать. Народный артист СССР Иосиф Кобзон сообщил СМИ, что сам певец «оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть в Москве, а вторую часть — в Красноярске».

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В Красноярске предложили увековечить память Хворостовского
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