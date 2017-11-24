В Красноярске предложили увековечить память Хворостовского

Члены Общественной палаты Красноярска предложили увековечить память оперного певца Дмитрия Хворостовского. Артист ушел из жизни 22 ноября после продолжительной болезни.

Активисты направили обращение главе Красноярска Сергею Еремину с просьбой присвоить «одному или нескольким местам в городе имя Хворостовского». Это могут быть парки, скверы, улицы, театры или концертные залы, говорят общественники.

«Абсолютно бесспорной является идея присвоения имени Хворостовского институту искусств, где обучался Дмитрий Александрович. А вот насчет улицы, сквера, площади и места под памятную скульптуру, думаю нужно собрать больше предложений от общественности», — написал на своей странице в Facebook член общественной палаты Дмитрий Дмитриев.

С такой же инициативой выступил и депутат Госдумы Виктор Зубарев. Он предложил установить в Красноярске мемориальную доску или памятник.

«В Красноярске обязательно должна быть увековечена память о Хворостовском. Речь идет и о мемориальной доске, а со временем и о памятнике. В музеях также должны появиться экспозиции о нашем земляке», — цитирует депутата РИА «Новости».