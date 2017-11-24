Все объекты СГК готовы к бесперебойной работе в период морозов

Восемь из десяти домов Красноярска получают тепло от объектов СГК. Бесперебойное теплоснабжение — основная задача компании. Для этого строят и ремонтируют сети: 23 километра трубопровода за три года. В краевом центре законсервировано девять малых котельных. Они менее надёжны и более опасны для экологии.



Это одна из тех котельных, которые сейчас не работают. Ещё год назад из этой невысокой трубы шёл чёрный дым и попадал в окна многоэтажных домов. Сейчас те объекты, которые отапливала котельная, переведены на ТЭЦ-3.



Сейчас ещё более грандиозный проект — старейшую ТЭЦ модернизируют. «На ТЭЦ-1 сегодня четыре трубы: две 100 метров, одна 120, одна 180. Останется из действующих труба 180 метров. А вместо трёх труб мы планируем построить трубу 270 метров», — сообщил директор красноярского филиала СГК Александр Шлегель.



Это обеспечит эффективное рассеивание выбросов предприятия и снижение их концентрации в воздухе. Кроме этого, в планах энергетиков обеспечение теплом объектов будущей Универсиады. Мощности хватит.



«Красноярский край является энергоизбыточным регионом. Тепловой и электрической энергии у нас потребляется значительно меньше, чем могут дать наши генерирующие станции, в частности ТЭЦ и ГРЭС», — пояснил и.о. министра промышленности и энергетики края Анатолий Цыкалов.



Ещё летом все объекты теплоэнергетики прошли проверку. Это значит, ТЭЦ и ГРЭС Сибирской генерирующей компании готовы бесперебойно работать в самые сильные морозы.





Елена АЛИШЕВЕЦ



