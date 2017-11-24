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05:23 (мск), источник: Вести - Красноярск

Все объекты СГК готовы к бесперебойной работе в период морозов

На Сибирском энергетическом форуме, который проходит в Красноярске в эти дни, представители крупных компаний рассказали о планах развития. Приоритетные задачи СГК — надёжность теплоснабжения и улучшение экологии.

Восемь из десяти домов Красноярска получают тепло от объектов СГК. Бесперебойное теплоснабжение — основная задача компании. Для этого строят и ремонтируют сети: 23 километра трубопровода за три года. В краевом центре законсервировано девять малых котельных. Они менее надёжны и более опасны для экологии.

Это одна из тех котельных, которые сейчас не работают. Ещё год назад из этой невысокой трубы шёл чёрный дым и попадал в окна многоэтажных домов. Сейчас те объекты, которые отапливала котельная, переведены на ТЭЦ-3.

Сейчас ещё более грандиозный проект — старейшую ТЭЦ модернизируют. «На ТЭЦ-1 сегодня четыре трубы: две 100 метров, одна 120, одна 180. Останется из действующих труба 180 метров. А вместо трёх труб мы планируем построить трубу 270 метров», — сообщил директор красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

Это обеспечит эффективное рассеивание выбросов предприятия и снижение их концентрации в воздухе. Кроме этого, в планах энергетиков обеспечение теплом объектов будущей Универсиады. Мощности хватит.

«Красноярский край является энергоизбыточным регионом. Тепловой и электрической энергии у нас потребляется значительно меньше, чем могут дать наши генерирующие станции, в частности ТЭЦ и ГРЭС», — пояснил и.о. министра промышленности и энергетики края Анатолий Цыкалов.

Ещё летом все объекты теплоэнергетики прошли проверку. Это значит, ТЭЦ и ГРЭС Сибирской генерирующей компании готовы бесперебойно работать в самые сильные морозы.


Елена АЛИШЕВЕЦ

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