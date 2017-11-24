Красноярец за миллион продает билеты Олимпиады-80

Житель Красноярска выставил на аукцион семь билетов Олимпиады-80, которая проходила в Москве. По словам продавца, лот находится «в отличном состоянии». Стоимость билетов он оценил в один миллион рублей. Объявление появилось на сайте Юла.

Другой красноярец продает за 12 млн рублей завод металлоконструкций. По словам продавца, он находится на территории завода «СибТяжМаш». Предприятие имеет площадь 7,2 тысяч «квадратов» и будет приносить владельцу валовый доход от 17 до 22,5 тысяч рублей за тонну изделий. При общей мощности от 100 до 400 тонн продукции в месяц. Собственнику придется платить ежемесячную аренду 175 тысяч рублей и тратиться на электричество (около 50 тысяч рублей).

За один миллион рублей житель Красноярска продает православную икону. В чем ее ценность, продавец не указывает. Однако на фото видно, что икона довольно старая и потертая.