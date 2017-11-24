Приморскому моржу Мише подарили ледяной кубик

«В природе млекопитающие борются за выживание и решают разнообразные задачи: как добыть рыбу, где выбрать лежбище и так далее. Чтобы животные развивались, тренеры стараются тоже их чем-то занять — тренировками или же игрушками. Но мы не можем быть рядом круглыми сутками. Вот и придумали для Миши такое развлечение. Закладываем в ёмкость рыбу, заливаем водой и замораживаем. Это тоже задачка на смекалку. Рыба в ледяной оболочке — загадка, головоломка для Миши. Животное видит рыбу и пытается добраться до нее. Сейчас это одна из самых востребованных игрушек. Миша обижается, если после выступления ему не приносят этот кубик», — рассказал старший тренер Приморского океанариума Владимир Маслов.