Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Власти деревни в Швейцарии предложили 70 тыс. франков переехавшим
В России могут ввести налог на смерть
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя - СМИ
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Валерия пришла в театр в ярко-красных брюках с лампасами
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
05:36 (мск), источник: Восток Медиа

Приморскому моржу Мише подарили ледяной кубик

По мнению жителей Владивостока, это поможет ему пережить недавние стрессы.

Один из самых известных обитателей океанариума во Владивостоке — морж Миша — получил новую игрушку. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе учреждения, это ледяной кубик с рыбой внутри. Миша подбрасывает кубик, гоняет по суше и воде.

«В природе млекопитающие борются за выживание и решают разнообразные задачи: как добыть рыбу, где выбрать лежбище и так далее. Чтобы животные развивались, тренеры стараются тоже их чем-то занять — тренировками или же игрушками. Но мы не можем быть рядом круглыми сутками. Вот и придумали для Миши такое развлечение. Закладываем в ёмкость рыбу, заливаем водой и замораживаем. Это тоже задачка на смекалку. Рыба в ледяной оболочке — загадка, головоломка для Миши. Животное видит рыбу и пытается добраться до нее. Сейчас это одна из самых востребованных игрушек. Миша обижается, если после выступления ему не приносят этот кубик», — рассказал старший тренер Приморского океанариума Владимир Маслов.

Мишу привезли во Владивосток ещё детенышем. Истощённого малыша подобрали на лежбище в Чукотском автономном округе. Теперь он весит 7 центнеров и ежедневно съедает по 30 килограммов рыбы, моллюсков. Морж является самым крупным обитателем океанариума на острове Русском. При этом многие горожане и гости Владивостока сочувствовали моржу, когда стало известно о его падении в полупустой бассейн, а потом — инциденте с тренером.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Владивостокский цирк: манеж на 70 слонов и зал для 2002 зрителей
Не спасовали: хабаровский СКА дал бой именитым москвичам
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
СМИ рассказали о содержании показаний Сечина по делу Улюкаева
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
«Роскосмос» и S7 пообещали построить космодром на орбите Земли
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь