Приморскому моржу Мише подарили ледяной кубик
По мнению жителей Владивостока, это поможет ему пережить недавние стрессы.
По мнению жителей Владивостока, это поможет ему пережить недавние стрессы.
Один из самых известных обитателей океанариума во Владивостоке — морж Миша — получил новую игрушку. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в
«В природе млекопитающие борются за выживание и решают разнообразные задачи: как добыть рыбу, где выбрать лежбище и так далее. Чтобы животные развивались, тренеры стараются тоже их
Мишу привезли во Владивосток ещё детенышем. Истощённого малыша подобрали на лежбище в Чукотском автономном округе. Теперь он весит 7 центнеров и ежедневно съедает по 30 килограммов рыбы, моллюсков. Морж является самым крупным обитателем океанариума на острове Русском. При этом многие горожане и гости Владивостока сочувствовали моржу, когда стало известно о его падении в полупустой бассейн, а потом — инциденте с тренером.