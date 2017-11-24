Легендарный ночной клуб в центре Владивостока продают за 10 миллионов
За стойкой его бара выпивали Scorpions, Deep Purple и даже первые лица государства.
За стойкой его бара выпивали Scorpions, Deep Purple и даже первые лица государства.
В приморской столице известнейший клуб Zabriskie Point уйдёт с молотка. Ночное заведение хотят продать за 10 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как рассказали представители сайта объявлений «Юла», легендарный ночной клуб выставили на продажу за 10 миллионов рублей. «Продаю действующий легендарный ночной клуб в центре города. Эксклюзивный бизнес. Лучший звук и видеосопровождение в городе. Самые достойные посетители Владивостока и не только. Клуб знают как на Западе, так и заграницей», — говорится в сообщении.
За стойкой бара этого клуба, утверждают владельцы заведения, пропустили не одну стопку отличного виски такие легендарные музыканты как Scorpions, Nazareth, Deep Purple, Slade, Smokie, Gorky Park, Машина Времени и гостями заведения были первые лица государства, края, города. На стенах заведения оставили свои автографы Борис Гребенщиков, Александр Градский, группы «Машина Времени», «Чиж и компания», «Воскресение», «Чайф», «Мумий Тролль», Nazareth, Scorpions, Smokie, Deep Purple, Supermax, Kingdom Come многие другие отечественные и зарубежные знаменитости.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о продаже другого популярного заведения — бара «Чкалов» за 8 миллионов рублей. В столице региона нередко закрываются или кардинально меняются заведения, особенно если речь идёт о клубах или барах с живой музыкой. Одним из первых «павших» в этом году стал знаменитый клуб BSB. На его месте уже через полтора месяца возродился старый клуб «Водолей», унаследовав при этом музыкальную и