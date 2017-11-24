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05:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Частные детсады в Хабаровске пройдут независимую оценку

Горожан спросят о качестве работы всех дошкольных учреждений.

Источник: Reuters

В Хабаровске будет внедрена постоянная система оценки качества работы дошкольных учреждений. Подобный мониторинг ранее уже проводился в городе. Но в 2015 году оценивались только муниципальные детские сады. С этого года общественный контроль будет производиться на постоянной основе и затронет также частные учреждения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Первая независимая оценка давалась два года назад только муниципальным детским садам, которых в Хабаровске 85. Но активность горожан в опросах была низкой. Однако мы провели такое анкетирование еще и в прошлом году. Тогда участие в мониторинге приняли свыше 10 тысяч горожан. 98% из них выразили удовлетворенность услугами работы системы дошкольного образования. По отдельным критериям они давали оценку 10 из 10, по некоторым другим 8 из 10. Есть к чему стремиться и повышать уровень качества образования. В этом году независимая оценка затронет и частные детские сады, которые получили лицензию. Таких в городе у нас 7, — рассказала начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

Благодаря внедрению такой системы, родители смогут сказать — удовлетворены ли они работой детских садов, указать на недостатки. Все это позволит усовершенствовать работу дошкольных учреждений.

 — Оценка качества проводится путем мониторингов, опросов и анкетирования населения. В перечень вопросов включены, например, условия, в которых воспитываются дети, материально-техническая база учреждений, реализация программы дошкольного образования, уровень подготовки педагогического состава, качество работы с детьми, а также открытость образовательного процесса, то есть размещение полной информации на сайтах детских садов, — отмечают в пресс-службе городской администрации.

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