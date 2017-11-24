До -45 градусов похолодает на выходных в Иркутской области

Выходные 25 и 26 ноября в Иркутской области будут снежными. По информации иркутского метеорологического центра, столбики термометров опустятся до -45 в некоторых районах Приангарья.

25 ноября по области переменная облачность, небольшой и умеренный снег с северным ветром до 10 метров в секунду. Не исключены метели при ночных температурах -25, -30°. В западных районах при облачной погоде -8,-13°, в северных и верхнеленских районах -30,-35°, при прояснении в крайних северных и северо-восточных районах -40,-45°, в Братском и Нижнеилимском районах местами -22,-27°, днём -6,-11°.

В западных районах при малооблачной погоде до 0°, в северных и верхнеленских районах -20,-25°, в пониженных формах рельефа -30,-35°, в северо-западных районах при натекании облачности -10,-15°.

В ночь на воскресенье, 26 ноября также высока вероятность метели. В северных и северо-восточных районах ночные температуры опустятся до -37°. В западных будет теплее — до -16° ночью и -1,-6 днем.