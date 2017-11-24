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06:05 (мск), источник: АиФ Красноярск

Выпавший ночью снег парализовал движение транспорта в Красноярске

Многие горожане по несколько часов добирались до работы.

Источник: РИА "Новости"

Выпавший ночью снег практически полностью парализовал движение транспорта в Красноярске.

Утром 24 ноября на дорогах краевого центра были зафиксированы пробки в 8 баллов. Многие красноярцы из-за этого опоздали на работу. Движение затруднено во всех районах города, особенно по направлению в сторону центра.

«Автобус не могла дождаться целых 30 минут. В итоге пришлось вызвать такси, чтобы не опоздать на работу. Город как всегда оказался не готов к зиме», — делится красноярка Татьяна.

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