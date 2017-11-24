Выпавший ночью снег парализовал движение транспорта в Красноярске
Многие горожане по несколько часов добирались до работы.
Многие горожане по несколько часов добирались до работы.
Выпавший ночью снег практически полностью парализовал движение транспорта в Красноярске.
Утром 24 ноября на дорогах краевого центра были зафиксированы пробки в 8 баллов. Многие красноярцы
«Автобус не могла дождаться целых 30 минут. В итоге пришлось вызвать такси, чтобы не опоздать на работу. Город как всегда оказался не готов к зиме», — делится красноярка Татьяна.