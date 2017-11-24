На переселение жителей отдалённых поселений Тайшетского района выделят деньги
В Тайшетском районе планируют упразднить поселки Брусово и Екунчет, село Еланка и деревню Пойма.
В Тайшетском районе планируют упразднить поселки Брусово и Екунчет, село Еланка и деревню Пойма.
Жителям поселков Брусово и Екунчет, села Еланка и деревни Пойма Тайшетского района, которые планируется упразднить, предлагается предоставить жилищные субсидии для переезда в другие муниципальные образования. Размер субсидии на одного человека составит 701,9 тыс. рублей, на переселение четырех населенных пунктов потребуется 38,6 млн рублей. Законопроект, предполагающий установить эту меру социальной поддержки для таких граждан, 22 ноября 2017 года рекомендовали принять в первом чтении депутаты комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области, сообщает
Как пояснил министр социального развития Иркутской области Владимир Родионов, указанные населенные пункты Тайшетского района являются отдаленными и труднодоступными. В них отсутствуют дороги, инфраструктура, в том числе коммунальная. Суммарно в четырех поселениях проживают 55 человек, перспектив
Депутат Владимир Новожилов поинтересовался, возможно ли приобрести жилье на предоставляемую субсидию одиноко проживающему гражданину. Как пояснили на заседании, несмотря на то, что в соответствии с законопроектом граждане могут выбрать жилье в любом муниципальном образовании Иркутской области, все жители вышеперечисленных населенных пунктов изъявили желание переехать в другие муниципалитеты Тайшетского района, где за 700 тыс. рублей можно купить хороший дом. Переселение планируется начать с января 2018 года. Предполагается, что данный законопроект будет принят в окончательном чтении на сессии 29 ноября.