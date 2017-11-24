В Уфе на опасном перекрестке не работает светофор
В Уфе не работает светофор на опасном перекрестке.
В Уфе не работает светофор на опасном перекрестке.
По информации соцсетей, светофор не работал на момент вчерашнего вечера на перекрестке улиц Менделеева и Кувыкина, в районе «Конди». По словам пользователей, этот опасный перекресток пользуется дурной славой и водителям необходимо быть внимательнее там.
Между тем МЧС Республики предупредило автомобилистов о неблагоприятных условиях на дороге — гололедице и плохой видимости. Местами в Башкирии ожидается дождь со снегом. Температура воздуха ночью +2…-3°С, при прояснениях до -8°, днем 0…+5°С.