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07:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на опасном перекрестке не работает светофор

В Уфе не работает светофор на опасном перекрестке.

По информации соцсетей, светофор не работал на момент вчерашнего вечера на перекрестке улиц Менделеева и Кувыкина, в районе «Конди». По словам пользователей, этот опасный перекресток пользуется дурной славой и водителям необходимо быть внимательнее там.

Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем МЧС Республики предупредило автомобилистов о неблагоприятных условиях на дороге — гололедице и плохой видимости. Местами в Башкирии ожидается дождь со снегом. Температура воздуха ночью +2…-3°С, при прояснениях до -8°, днем 0…+5°С.

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