В Уфе на опасном перекрестке не работает светофор

По информации соцсетей, светофор не работал на момент вчерашнего вечера на перекрестке улиц Менделеева и Кувыкина, в районе «Конди». По словам пользователей, этот опасный перекресток пользуется дурной славой и водителям необходимо быть внимательнее там.