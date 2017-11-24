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06:26 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе ожидается до 8 градусов мороза

Местами возможна гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 65% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2017

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сухая и морозная погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности обойдется без осадков. Местами возможна гололедица. Температура в Москве составит минус 4 — минус 6, по области будет от минус 3 до минус 8 градусов», — сказал представитель метеослужбы. Ветер ожидается переменных направлений, до 2−7 метров в секунду.

В субботу вновь обойдется без осадков, ночью в столице будет от 6 до 8 градусов мороза, в Подмосковье — от минус 5 до минус 10 градусов. Днем в Москве будет от минус 2 до ноля, по области — от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер южный, 3−8 метров в секунду.

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