Заехавший в лужу водитель отсудил у красноярских чиновников 100 тысяч

Водитель иномарки, которая получила гидроудар в луже на улице Урванцева в Красноярске, отсудил стоимость восстановительного ремонта.

Инцидент произошел в июле 2016 года после сильной грозы. Проезжая по сильно залитому дождем участку дороги, автомобиль Ford Mondeo остановился и перестал заводиться. Полицейские оформили ДТП и зафиксировали неудовлетворительное состояние проезжей части — скопление воды. Эксперты пришли к выводу, что иномарка сломалась из-за того, что в двигатель попала вода. Стоимость восстановительного ремонта с учетом износа деталей составила 94,6 тыс. рублей.

Виновником случившегося суд признал муниципальное учреждение Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства, которое является структурой департамента городского хозяйства и отвечает за состояние автодорог. Суд установил, что дорожники не почистили ливневую канализацию и не откачали скопившуюся на дороге воду.

Также суд указал на вину водителя, который не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и другой маршрут. Центральный районный суд Красноярска определил степень вины водителя в 90% и постановил взыскать с дорожников в его пользу всего 9,46 тыс. рублей возмещения ущерба и 2,1 тыс. рублей расходов на оплату юридических и экспертных услуг. Водитель обжаловал это решение и Красноярский краевой суд поддержал его.