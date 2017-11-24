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06:30 (мск), источник: Newslab.ru

Заехавший в лужу водитель отсудил у красноярских чиновников 100 тысяч

Инцидент произошел прошлым летом в микрорайоне Северный — водитель сам заехал в лужу и машина сломалась.

Водитель иномарки, которая получила гидроудар в луже на улице Урванцева в Красноярске, отсудил стоимость восстановительного ремонта.

Инцидент произошел в июле 2016 года после сильной грозы. Проезжая по сильно залитому дождем участку дороги, автомобиль Ford Mondeo остановился и перестал заводиться. Полицейские оформили ДТП и зафиксировали неудовлетворительное состояние проезжей части — скопление воды. Эксперты пришли к выводу, что иномарка сломалась из-за того, что в двигатель попала вода. Стоимость восстановительного ремонта с учетом износа деталей составила 94,6 тыс. рублей.

Виновником случившегося суд признал муниципальное учреждение Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства, которое является структурой департамента городского хозяйства и отвечает за состояние автодорог. Суд установил, что дорожники не почистили ливневую канализацию и не откачали скопившуюся на дороге воду.

Также суд указал на вину водителя, который не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и другой маршрут. Центральный районный суд Красноярска определил степень вины водителя в 90% и постановил взыскать с дорожников в его пользу всего 9,46 тыс. рублей возмещения ущерба и 2,1 тыс. рублей расходов на оплату юридических и экспертных услуг. Водитель обжаловал это решение и Красноярский краевой суд поддержал его.

«Из дела не усматривалось, что на спорном участке были установлены запрещающие или предупреждающие знаки о запрете проезда в связи с затоплением ливневыми водами. Также не имелось ограждений, запрещающих подъезд к участку. Отсутствовали и доказательства тому, что истец мог объехать аварийный участок. Красноярский краевой суд изменил решение районного суда и постановил взыскать с ответчика в пользу истца 94,6 тыс. рублей материального ущерба, 6 тыс. рублей расходов на экспертизу и 15 тыс. рублей на оплату услуг представителя», — рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.

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