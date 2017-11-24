Пермячка Наталья Седых победила в пустынном марафоне в Омане
Она быстрее всех женщин преодолела 165 километров дистанции.
Она быстрее всех женщин преодолела 165 километров дистанции.
23 ноября в Омане — стране, расположенной на
В этом году в пустынном марафоне приняли участие 130 спортсменов из 26 стран мира. Победительницей среди женщин стала пермская спортсменка Наталья Седых — «Русская ракета» — как ее прозвали журналисты. По ходу дистанции спортсменка из Перми обошла даже многих мужчин. Марафонскую дистанцию она преодолела за 16 с половиной часов.
Напомним, в прошлом году Наталья победила в марафоне, прошедшем в пустыне Сахара, преодолев 257 километров за 24 часа 45 минут 26 секунд.