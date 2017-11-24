Пермячка Наталья Седых победила в пустынном марафоне в Омане

23 ноября в Омане — стране, расположенной на юго-востоке Аравийского полуострова, — завершился 6-ой этап Oman Desert Marathon — шестидневного забега на 165 км через пустыню под палящим солнцем. Это один из самых тяжелых пустынных ультрамарафонов мира. Минимальная температура в Омане — плюс 30 градусов. И спортсменам каждый день нужно преодолевать от 21 до 42 километров по песчаным барханам, причем нужно нести с собой рюкзак с едой и водой.