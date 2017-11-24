Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Чем опасны йогурты
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Жена Джигарханяна: Он никому сейчас не нужен
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Валерия пришла в театр в ярко-красных брюках с лампасами
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Скончался Михаил Задорнов
07:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермячка Наталья Седых победила в пустынном марафоне в Омане

Она быстрее всех женщин преодолела 165 километров дистанции.

23 ноября в Омане — стране, расположенной на юго-востоке Аравийского полуострова, — завершился 6-ой этап Oman Desert Marathon — шестидневного забега на 165 км через пустыню под палящим солнцем. Это один из самых тяжелых пустынных ультрамарафонов мира. Минимальная температура в Омане — плюс 30 градусов. И спортсменам каждый день нужно преодолевать от 21 до 42 километров по песчаным барханам, причем нужно нести с собой рюкзак с едой и водой.

В этом году в пустынном марафоне приняли участие 130 спортсменов из 26 стран мира. Победительницей среди женщин стала пермская спортсменка Наталья Седых — «Русская ракета» — как ее прозвали журналисты. По ходу дистанции спортсменка из Перми обошла даже многих мужчин. Марафонскую дистанцию она преодолела за 16 с половиной часов.

Напомним, в прошлом году Наталья победила в марафоне, прошедшем в пустыне Сахара, преодолев 257 километров за 24 часа 45 минут 26 секунд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жена Андрея Аршавина отменила развод и улетела с ним на Мальдивы
5 неожиданных возможностей iOS 11 и iPhone X
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
СМИ узнали об отправке самолета РФ на поиски пропавшей подлодки
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь