На выходных в Омск придёт резкое похолодание

Если вы планируете на выходных прогулки на свежем воздухе и поездки, то займитесь воплощением своих планов в субботу, а не в воскресенье. Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы предсказывает относительно тёплую погоду в первый выходной день и значительное похолодание — во второй.