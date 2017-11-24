На выходных в Омск придёт резкое похолодание
В воскресенье днём ожидаются ощутимые минусовые температуры.
В воскресенье днём ожидаются ощутимые минусовые температуры.
Если вы планируете на выходных прогулки на свежем воздухе и поездки, то займитесь воплощением своих планов в субботу, а не в воскресенье.
По предварительным прогнозам, погода в субботу, 25 ноября, не будет особо отличаться от устоявшейся. Ночь
В воскресенье, 26 ноября, ударят морозы. На ночь синоптики обещают −11…−16°, при прояснении −18…−23°. Днём температура тоже будет низкой: −9…−14°. Местами появится гололедица.