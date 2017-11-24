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07:10 (мск), источник: Om1.ru

На выходных в Омск придёт резкое похолодание

В воскресенье днём ожидаются ощутимые минусовые температуры.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 65% 762 мм рт. ст. 2 м/с

Если вы планируете на выходных прогулки на свежем воздухе и поездки, то займитесь воплощением своих планов в субботу, а не в воскресенье. Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы предсказывает относительно тёплую погоду в первый выходной день и значительное похолодание — во второй.

По предварительным прогнозам, погода в субботу, 25 ноября, не будет особо отличаться от устоявшейся. Ночь по-прежнему окажется морозной: −7…−12°, при прояснении до -18°. День будет тёплым: 0…-5°. Местами пройдёт небольшой снег.

В воскресенье, 26 ноября, ударят морозы. На ночь синоптики обещают −11…−16°, при прояснении −18…−23°. Днём температура тоже будет низкой: −9…−14°. Местами появится гололедица.

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