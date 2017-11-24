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08:26 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанцы предпочитают подержанные авто — исследование

Самое большое количество зарегистрированных в этом году автомобилей — возрастом более 10 лет.

Более 91% зарегистрированных за 9 мес. 2017 автомобилей — машины старше трех лет, новых авто встало на учет на 25% меньше, чем год назад. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за год выросло на 1,8% (68,4 тыс.) и составило на конец сентября 2017 года 3,92 млн единиц.

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Удельный вес подержанных автомобилей возрастом более 3х лет увеличился за год на 1 п.п., до 84,9%.

Годовой рост зафиксирован в секторе автомобилей возрастом от 3 до 7 лет — на 13,5% (53,2 тыс.), до 447,2 тыс. ед. и возрастом более 10 лет — на 4,1% (91,9 тыс.), до 2,36 млн ед. Количество авто возрастом от 7 до 10 лет, наоборот, уменьшились на 5,3% (18,4 тыс.), до 329,9 тыс. ед.

Доля автомобилей возрастом менее 3х лет снизилась за год с 16,1% до 15,1%. Их количество уменьшилось на 4,3% (27,0 тыс.), до 593,3 тыс. ед.

За январь-сентябрь 2017 года было зарегистрировано 589,3 тыс. ед. легковых автомобилей, что на 7,3% (40,3 тыс.) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самое большое количество зарегистрированных в этом году автомобилей — возрастом более 10 лет, или 66,3%, рост по сравнению с прошлым годом на 14,6%, до 390,9 тыс. ед.

Доля автомобилей возрастом менее 3х лет за год сократилась с 12,5% до 8,7%. Количество уменьшилось на 24,8%, до 51,4 тыс. ед.

Казахстанцы покупают более дешевые подержанные автомобили. Доля зарегистрированных легковых автомобилей старше 3х лет за год выросла с 87,5% до 91,3%.

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