В Приморье пострадавшие от паводка пенсионеры получат матпомощь

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Размер одноразовой выплаты составит 7125,50 рублей. Она предназначена пенсионерам, получившим разовую помощь на восстановление поврежденного дома или квартиры, а также тем, кто получил выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, пояснили в департаменте труда и социального развития. При этом граждане, которым выплатили десять тысяч рублей за утрату урожая, не могут претендовать на матпомощь.

Как сообщила директор департамента Лилия Лаврентьева, на эти цели направлено почти 8,8 миллиона рублей. 6,7 миллиона из них предоставляет Пенсионный фонд России, остальные — из краевой казны.

— В декабре дополнительную помощь получат 1235 пожилых людей. Большая часть из них — жители Уссурийска, Михайловки и сел Хасанского района. Есть получатели в Надеждинском, Октябрьском, Пограничном районах. Эти муниципальные образования наиболее сильно пострадали от паводка, — отметила Лилия Лаврентьева.