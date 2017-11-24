Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Власти деревни в Швейцарии предложили 70 тыс. франков переехавшим
Обзор РБК: что происходит в ЛНР
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Скончался Михаил Задорнов
06:38 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье пострадавшие от паводка пенсионеры получат матпомощь

Вместе с декабрьской пенсией получат дополнительную адресную помощь пожилые граждане, пострадавшие от августовского наводнения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Источник: Reuters

Размер одноразовой выплаты составит 7125,50 рублей. Она предназначена пенсионерам, получившим разовую помощь на восстановление поврежденного дома или квартиры, а также тем, кто получил выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, пояснили в департаменте труда и социального развития. При этом граждане, которым выплатили десять тысяч рублей за утрату урожая, не могут претендовать на матпомощь.

Как сообщила директор департамента Лилия Лаврентьева, на эти цели направлено почти 8,8 миллиона рублей. 6,7 миллиона из них предоставляет Пенсионный фонд России, остальные — из краевой казны.

— В декабре дополнительную помощь получат 1235 пожилых людей. Большая часть из них — жители Уссурийска, Михайловки и сел Хасанского района. Есть получатели в Надеждинском, Октябрьском, Пограничном районах. Эти муниципальные образования наиболее сильно пострадали от паводка, — отметила Лилия Лаврентьева.

Напомним, 7 и 8 августа этого года в Приморье прошли проливные дожди. Стихия разрушила 45 участков автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населенными пунктами, пострадали семь муниципальных образований.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Названы курсы доллара и евро в первую рабочую неделю 2018 года
Минобороны Аргентины подтвердило гибель экипажа пропавшей подлодки
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
СМИ узнали об отправке самолета РФ на поиски пропавшей подлодки
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь