Оставившую записку девочку искали ночью волонтеры

Тревога была поднята в три часа ночи. Волонтеры «Лизы Алерт» начали поиски возле Заельцовского парка, и к утру ребенка благополучно нашли на остановке на улице Сухарной. Девочку доставили в полицию для дачи показаний.

«Все, кто участвовал в поисках, молодцы! Не каждый может покинуть свою теплую постель в три часа ночи и поехать на поиски», — отметил один из членов отряда.

О том, где была девочка, и почему она ушла на ночь глядя из дома, не сообщается. Известно лишь, что перед уходом она оставила записку родителям, однако те просили волонтеров не раскрывать ее содержание.