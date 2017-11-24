Оставившую записку девочку искали ночью волонтеры
Кипучая деятельность была развернута в Новосибирске волонтерами
Кипучая деятельность была развернута в Новосибирске волонтерами
Тревога была поднята в три часа ночи. Волонтеры «Лизы Алерт» начали поиски возле Заельцовского парка, и к утру ребенка благополучно нашли на остановке на улице Сухарной. Девочку доставили в полицию для дачи показаний.
«Все, кто участвовал в поисках, молодцы! Не каждый может покинуть свою теплую постель в три часа ночи и поехать на поиски», — отметил один из членов отряда.
О том, где была девочка, и почему она ушла на ночь глядя из дома, не сообщается. Известно лишь, что перед уходом она оставила записку родителям, однако те просили волонтеров не раскрывать ее содержание.
Как правило, все пропавшие дети сбегают из дома, и потому шансы обнаружить их невредимыми достаточно велики. 22 ноября в Новосибирске был объявлен в розыск еще один 13-летний ребенок, сбежавший из дома в Ленинском районе. В тот же день он был найден и доставлен в отделение полиции, где с ним провели профилактическую беседу.