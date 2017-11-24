Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Умер Дмитрий Хворостовский
Умер сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни» актер Годовиков
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Жена Джигарханяна: Он никому сейчас не нужен
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Скончался Михаил Задорнов
07:06 (мск), источник: VN.ru

Оставившую записку девочку искали ночью волонтеры

Кипучая деятельность была развернута в Новосибирске волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые в ночь на 24 ноября кинулись искать пропавшую 13-летнюю девочку. Подросток оставила записку родителям и ушла из дома.

Тревога была поднята в три часа ночи. Волонтеры «Лизы Алерт» начали поиски возле Заельцовского парка, и к утру ребенка благополучно нашли на остановке на улице Сухарной. Девочку доставили в полицию для дачи показаний.

«Все, кто участвовал в поисках, молодцы! Не каждый может покинуть свою теплую постель в три часа ночи и поехать на поиски», — отметил один из членов отряда.

О том, где была девочка, и почему она ушла на ночь глядя из дома, не сообщается. Известно лишь, что перед уходом она оставила записку родителям, однако те просили волонтеров не раскрывать ее содержание.

Как правило, все пропавшие дети сбегают из дома, и потому шансы обнаружить их невредимыми достаточно велики. 22 ноября в Новосибирске был объявлен в розыск еще один 13-летний ребенок, сбежавший из дома в Ленинском районе. В тот же день он был найден и доставлен в отделение полиции, где с ним провели профилактическую беседу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Наталья Орел: «Быть первой леди района непросто»
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
СМИ узнали об отправке самолета РФ на поиски пропавшей подлодки
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь