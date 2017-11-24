Жителя Прикамья оштрафовали за публикацию экстремистского видео в соцсетях
Молодой человек разместил запрещённые материалы у себя в аккаунте.
Молодой человек разместил запрещённые материалы у себя в аккаунте.
Осинский районный суд Пермского края признал виновным 20-летнего жителя Осинского района, который разместил у себя на страничке в социальной сети «ВКонтакте» экстремистский видеоролик.
По информации прокуратуры Пермского края, молодой человек на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил видеоролик. Как оказалось, 3 года назад видеоролик по решению суда города Владимир признан экстремистским, и включен в федеральный список запрещённых материалов. Осинский районный суд Пермского края признал его виновным, и назначил наказание в виде штрафа. Сейчас видеофайл удалён со страницы пользователя в социальной сети.