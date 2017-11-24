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07:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителя Прикамья оштрафовали за публикацию экстремистского видео в соцсетях

Молодой человек разместил запрещённые материалы у себя в аккаунте.

Осинский районный суд Пермского края признал виновным 20-летнего жителя Осинского района, который разместил у себя на страничке в социальной сети «ВКонтакте» экстремистский видеоролик.

По информации прокуратуры Пермского края, молодой человек на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил видеоролик. Как оказалось, 3 года назад видеоролик по решению суда города Владимир признан экстремистским, и включен в федеральный список запрещённых материалов. Осинский районный суд Пермского края признал его виновным, и назначил наказание в виде штрафа. Сейчас видеофайл удалён со страницы пользователя в социальной сети.

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