Жителя Прикамья оштрафовали за публикацию экстремистского видео в соцсетях

По информации прокуратуры Пермского края, молодой человек на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил видеоролик. Как оказалось, 3 года назад видеоролик по решению суда города Владимир признан экстремистским, и включен в федеральный список запрещённых материалов. Осинский районный суд Пермского края признал его виновным, и назначил наказание в виде штрафа. Сейчас видеофайл удалён со страницы пользователя в социальной сети.