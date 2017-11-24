Неблагоприятные метеоусловия сохраняются в Челябинске
Режим НМУ первой степени опасности объявлен в Челябинске до конца дня, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Режим НМУ первой степени опасности объявлен в Челябинске до конца дня, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
По сведениям регионального Гидрометцентра, в атмосфере будут плохо рассеиваться вредные примеси.
Добавим, чтобы защитить жителей от смога, в городе в период НМУ с 1 декабря введут ограничения на передвижения грузовой автотехники. Это одно из решений межведомственной группы при губернаторе. Отслеживать перемещение фур будет система «Безопасный город».
Отрабатывается механизм регулирования движения транзитного грузового транспорта в обход областного центра. Власти проводят подготовительную работу с перевозчиками.