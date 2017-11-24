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08:46 (мск), источник: Sputnik.by

Детское питание в садах и школах подорожает с 1 декабря

Денежные нормы расходов на питание планируется увеличить на 10% — это объясняют необходимостью улучшения организации питания и обеспечения разнообразия детского рациона.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Питание в детских садах, школах, средних специальных учреждениях с 1 декабря станет дороже. Нормы расходов на питание увеличатся на 10%, сообщает пресс-служба Министерства образования.

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Итоговая сумма, в которую обойдется питание ребенка в дошкольном или школьном учреждении зависит от многих факторов — возраста ученика, режима работы школьного учреждения, сроков пребывания ребенка в нем.

Так, в младших классах школьные завтраки бесплатные, а для средней и старшей школы саннормами предусмотрено одноразовое горячее питание, которым должны быть охвачены все учащиеся. И хотя эта мера не является обязательной, отказаться от нее проблематично.

Это второе повышение стоимости детского питания в садах, школах и средних специальных учреждениях. Последний раз оно дорожало в марте — тогда цены выросли на 5%.

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