Детское питание в садах и школах подорожает с 1 декабря
Денежные нормы расходов на питание планируется увеличить на 10% — это объясняют необходимостью улучшения организации питания и обеспечения разнообразия детского рациона.
Денежные нормы расходов на питание планируется увеличить на 10% — это объясняют необходимостью улучшения организации питания и обеспечения разнообразия детского рациона.
МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Питание в детских садах, школах, средних специальных учреждениях с 1 декабря станет дороже. Нормы расходов на питание увеличатся на 10%, сообщает
Итоговая сумма, в которую обойдется питание ребенка в дошкольном или школьном учреждении зависит от многих факторов — возраста ученика, режима работы школьного учреждения, сроков пребывания ребенка в нем.
Так, в младших классах школьные завтраки бесплатные, а для средней и старшей школы саннормами предусмотрено одноразовое горячее питание, которым должны быть охвачены все учащиеся. И хотя эта мера не является обязательной, отказаться от нее проблематично.
Это второе повышение стоимости детского питания в садах, школах и средних специальных учреждениях. Последний раз оно дорожало в марте — тогда цены выросли на 5%.