Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты в Казахстане
Зарплату казахстанских врачей хотят сделать в полтора раза больше средней по республике.
Зарплату казахстанских врачей хотят сделать в полтора раза больше средней по республике.
Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила Генеральный директор РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Минздрава РК Айнур Айыпханова.
По ее словам, работу планируется достичь такой зарплаты как минимум в половине медицинских организаций. Сейчас, по ее словам, этот показатель составляет от 0,9 до 1,2 от среднеказахстанской зарплаты. По данным Министерства национальной экономики РК, средняя зарплата по республике во втором квартале 2017 года составила 149 951 тенге.
«В государственных клиниках базовый оклад врача — около 40 тысяч тенге. Многие перерабатывают в
По ее словам, предварительно предлагается для повышения зарплат врачам использовать средства местных бюджетов, пересмотреть тарифы. Помимо этого предлагается для поднятия зарплат использовать платные услуги — это могут позволить себе предприятия на праве хозяйственного ведения, но нужно пересмотреть условия выделения государственных средств.
«Если они получают средства от государства, они должны считать тарифы по утвержденной методике. Отсюда и низкие зарплаты. Нужно пересмотреть подход. Помимо этого, нужно чтобы главврачи направляли на повышение зарплат сэкономленные средства. Руководителей клиник нужно обучать менеджменту», — пояснила глава РГП «Республиканский центр развития здравоохранения».