Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты в Казахстане

Источник: Tengrinews

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила Генеральный директор РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Минздрава РК Айнур Айыпханова.

По ее словам, работу планируется достичь такой зарплаты как минимум в половине медицинских организаций. Сейчас, по ее словам, этот показатель составляет от 0,9 до 1,2 от среднеказахстанской зарплаты. По данным Министерства национальной экономики РК, средняя зарплата по республике во втором квартале 2017 года составила 149 951 тенге.

Читайте также Бозумбаев спрогнозировал цену на бензин в декабре

«В государственных клиниках базовый оклад врача — около 40 тысяч тенге. Многие перерабатывают в полтора-два раза, чтобы получать хотя-бы 120 тысяч. Базовый должностной оклад (БДО) по стране — 17 тысяч тенге. Он даже оказался ниже минимальной заработной платы, прожиточного минимума. По нему (по БДО) считают цену медицинских услуг для государственных клиник (тарифы). Получается, что у нас волосы подстричь стоит 3 — 3,5 тысячи тенге, а осмотр высококвалифицированного специалиста — 700 тенге в рамках ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи). Но базовый оклад (БДО) считают по методике, касающейся всех отраслей экономики. Если поднять там показатель, то придется по всей экономике поднимать зарплаты. Сейчас вопрос обсуждает рабочая группа», — рассказала Айыпханова.

По ее словам, предварительно предлагается для повышения зарплат врачам использовать средства местных бюджетов, пересмотреть тарифы. Помимо этого предлагается для поднятия зарплат использовать платные услуги — это могут позволить себе предприятия на праве хозяйственного ведения, но нужно пересмотреть условия выделения государственных средств.