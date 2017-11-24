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08:12 (мск), источник: Tengrinews

Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты в Казахстане

Зарплату казахстанских врачей хотят сделать в полтора раза больше средней по республике.

Источник: Tengrinews

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила Генеральный директор РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Минздрава РК Айнур Айыпханова.

По ее словам, работу планируется достичь такой зарплаты как минимум в половине медицинских организаций. Сейчас, по ее словам, этот показатель составляет от 0,9 до 1,2 от среднеказахстанской зарплаты. По данным Министерства национальной экономики РК, средняя зарплата по республике во втором квартале 2017 года составила 149 951 тенге.

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«В государственных клиниках базовый оклад врача — около 40 тысяч тенге. Многие перерабатывают в полтора-два раза, чтобы получать хотя-бы 120 тысяч. Базовый должностной оклад (БДО) по стране — 17 тысяч тенге. Он даже оказался ниже минимальной заработной платы, прожиточного минимума. По нему (по БДО) считают цену медицинских услуг для государственных клиник (тарифы). Получается, что у нас волосы подстричь стоит 3 — 3,5 тысячи тенге, а осмотр высококвалифицированного специалиста — 700 тенге в рамках ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи). Но базовый оклад (БДО) считают по методике, касающейся всех отраслей экономики. Если поднять там показатель, то придется по всей экономике поднимать зарплаты. Сейчас вопрос обсуждает рабочая группа», — рассказала Айыпханова.

По ее словам, предварительно предлагается для повышения зарплат врачам использовать средства местных бюджетов, пересмотреть тарифы. Помимо этого предлагается для поднятия зарплат использовать платные услуги — это могут позволить себе предприятия на праве хозяйственного ведения, но нужно пересмотреть условия выделения государственных средств.

«Если они получают средства от государства, они должны считать тарифы по утвержденной методике. Отсюда и низкие зарплаты. Нужно пересмотреть подход. Помимо этого, нужно чтобы главврачи направляли на повышение зарплат сэкономленные средства. Руководителей клиник нужно обучать менеджменту», — пояснила глава РГП «Республиканский центр развития здравоохранения».

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