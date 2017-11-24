Красноярские медики смогут задать вопросы энергетикам
«Красноярскэнерго» проведет общественную встречу с представителями медицинских учреждений.
«Красноярскэнерго» проведет общественную встречу с представителями медицинских учреждений.
30 ноября в 14:00 в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» (пр. Свободный, 66а) пройдет общественная встреча с потребителями.
Это мероприятие проводится в филиале регулярно. В этом году участниками встреч уже стали представители среднего и малого бизнеса, образовательных учреждений, садоводческих некоммерческих товариществ,
На этот раз энергетики встретятся со специалистами медицинских учреждений и обсудят вопросы осуществления контроля электроустановок потребителей и требований, предъявляемых к ним законодательными актами.
«Общественные встречи — это площадка для открытого конструктивного диалога между энергетиками и жителями региона. Они дают возможность потребителям напрямую задать вопрос сотрудникам филиала, ответственным за обеспечение электроснабжения, а специалистам компании позволяют получить обратную связь о том, каким направлениям в работе стоит уделить особое внимание», — отметили в компании.