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06:53 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские медики смогут задать вопросы энергетикам

«Красноярскэнерго» проведет общественную встречу с представителями медицинских учреждений.

30 ноября в 14:00 в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» (пр. Свободный, 66а) пройдет общественная встреча с потребителями.

Это мероприятие проводится в филиале регулярно. В этом году участниками встреч уже стали представители среднего и малого бизнеса, образовательных учреждений, садоводческих некоммерческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов.

На этот раз энергетики встретятся со специалистами медицинских учреждений и обсудят вопросы осуществления контроля электроустановок потребителей и требований, предъявляемых к ним законодательными актами.

«Общественные встречи — это площадка для открытого конструктивного диалога между энергетиками и жителями региона. Они дают возможность потребителям напрямую задать вопрос сотрудникам филиала, ответственным за обеспечение электроснабжения, а специалистам компании позволяют получить обратную связь о том, каким направлениям в работе стоит уделить особое внимание», — отметили в компании.

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