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06:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дисквалификация скелетониста Третьякова будоражит красноярцев

Олимпийского чемпиона пожизненно отстранили от Игр.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы второй день обсуждают отстранение олимпийского чемпиона по скелетону Александра Третьякова от Олимпийских игр. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Кроме того спортсмена лишили золотой медали, которую он получил на Играх в Сочи в 2014 году. Основание — нарушение антидопинговых правил.

Новость вызвала большой резонанс. Красноярцы сделали несколько флешмобов в поддержку земляка, а также бурно выражали свои эмоции в социальных сетях. Самая большая дискуссия развернулась после поста бывшей краснояркой журналистки, а ныне пиарщика и автора тренингов Анастасии Солопеко.

«О том, что Сашу Третьякова ПОЖИЗНЕННО отстранили от участия в олимпиадах — я узнала вчера. Я сразу написала его жене, Насте… написала, чтобы она держалась, насколько возможно в этой ситуации. И экономила нервы. Это главное. Настя — очень близкий мне человек… У Саши — нет аккаунта в инстаграмме, но поверьте — ему очень важна ваша поддержка. Если вы хотите её выразить — можете писать под хэштегом #сашатретьяковнашчемпион — ему обязательно покажут ваши посты», написала она на своей странице в Facebook.

Руководитель телекомпании ТВК Вадим Востров отметился под постом таким комментарием:

«Нет никаких доказательств? Вот так просто взяли и лишили? Эта информация из чего следует? Из ток-шоу федеральных каналов?».

Основные споры развернулись на тему — есть ли заговор против России или все же наши спортсмены действительно принимали допинг в Сочи? Специалист по соцсетям Василий Дамов, например, в заговор не верит, о чем и сказал в комментариях:

«Я всегда, когда речь заходит про “это заговор против России”, ненавязчиво вспоминаю про Армстронга. Это не просто кумир миллионов в США, это спортивный “бог”. Ни один русский спортсмен не сравнится по популярности у нас в стране с популярностью (ещё совсем недавно) Армстронга в США. Спортивная звезда просто невероятнейшей величины. И? И ничего. Нашли доказательства допинга (с “задержкой” сильно побольше, чем с нашими олимпийцами) и отобрали ВСЁ. Все звания, все медали, все деньги. За всю карьеру. Заговор, говорите, против России?».

Коллега Вострова с телеканала «Прима» Дмитрий Буевич считает, что просто сейчас пришло время собирать камни.

«Настя, парней и девчонок жалко. И их родственников и болельщиков жаль. И “Министерство и федерация делают всё, что можно”… Но они раньше делали много лишнего… и того, что нельзя. Слишком. Теперь время собирать. А ты точно внимательно и за всем следила в этих делах… или просто возмущена и сочувствуешь конкретно Саше?».

Добавим, что версию теории заговора против российских спортсменов транслируют и в высших эшелонах власти. Так, накануне поздно вечером вице-премьер Виталий Мутко заявил, что у комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда есть план отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

«Людям так запудрили мозги тем, что во всем виновата Россия… Все это из серии, что исчерпывающих данных по вине спортсменов нет, а выводы комиссии тем не менее априори правильны. Виноватой Освальд хочет сделать всю сборную. Возьмут за основу коллективную ответственность, значит, будут говорить о том, что отстранить нужно всю зимнюю сборную», — цитирует Мутко Р-Спорт.

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Дисквалификация скелетониста Третьякова будоражит красноярцев
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