Фирменный поезд «Кама» Пермь-Москва будет ходить ежедневно

10 декабря РЖД перейдет на новый график движения. С вводом в действие нового графика фирменный поезд № 7/8 «Кама» сообщением Пермь — Москва, который курсировал через день, будет ходить ежедневно, сообщили в пресс-службе РЖД.

Фирменный поезд «Ямал» сообщением Москва — Новый Уренгой от Перми до Екатеринбурга пойдет через станции Чусовская и Нижний Тагил (ранее ходил через Кунгур и Первоуральск).