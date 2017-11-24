Фирменный поезд «Кама» Пермь-Москва будет ходить ежедневно
А поезд «Ямал» пойдет через станцию Чусовскую.
А поезд «Ямал» пойдет через станцию Чусовскую.
10 декабря РЖД перейдет на новый график движения. С вводом в действие нового графика фирменный поезд № 7/8 «Кама» сообщением Пермь — Москва, который курсировал через день, будет ходить ежедневно, сообщили в
Фирменный поезд «Ямал» сообщением Москва — Новый Уренгой от Перми до Екатеринбурга пойдет через станции Чусовская и Нижний Тагил (ранее ходил через Кунгур и Первоуральск).
Изменится также движение фирменного поезда «Енисей» сообщением Красноярск — Москва. В новом сезоне он будет курсировать по своему прежнему маршруту — через станции Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород (в 2015 году маршрут поезда был изменен и проходил через Казань, Арзамас, Муром).