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06:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Фирменный поезд «Кама» Пермь-Москва будет ходить ежедневно

А поезд «Ямал» пойдет через станцию Чусовскую.

10 декабря РЖД перейдет на новый график движения. С вводом в действие нового графика фирменный поезд № 7/8 «Кама» сообщением Пермь — Москва, который курсировал через день, будет ходить ежедневно, сообщили в пресс-службе РЖД.

Фирменный поезд «Ямал» сообщением Москва — Новый Уренгой от Перми до Екатеринбурга пойдет через станции Чусовская и Нижний Тагил (ранее ходил через Кунгур и Первоуральск).

Изменится также движение фирменного поезда «Енисей» сообщением Красноярск — Москва. В новом сезоне он будет курсировать по своему прежнему маршруту — через станции Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород (в 2015 году маршрут поезда был изменен и проходил через Казань, Арзамас, Муром).

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