«Планета Тайга» отправится в турне по Хабаровскому краю
Стало известно расписание презентаций третьего сезона съёмочного проекта.
Стало известно расписание презентаций третьего сезона съёмочного проекта.
В декабре команда «Планеты Тайга» презентует третий сезон проекта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Впервые в камеры путешественников попали заповедники и особо охраняемые территории Хабаровского края. В цикл под названием «Планета Тайга. Заповедное Приамурье» вошли шесть фильмов. Увидеть самые захватывающие моменты на больших экранах смогут не только хабаровчане и комсомольчане, но и жители Амурска, поселков Ванино и Солнечного.
— Мы расширили географию презентаций, потому что наши фильмы — это уникальный контент, который интересен жителям Хабаровского края, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель проекта Виктор Решетников. — Наша команда была бы счастлива посетить все районные центры, но на это просто не хватит времени. В рамках презентаций мы покажем кадры, не вошедшие в фильмы, и один фильм целиком. Также мы расскажем о каждом заповеднике, вспомним вместе самые интересные и весёлые моменты экспедиций. Расскажем о том, как снимаем фильмы, как ищем цели и какие планы у нас на будущее. Из новых фильмов «Планеты Тайга» зрители узнают, почему негидальцы боялись Чукчагира — самого большого озера края, которое до сих пор хранит тайны лагерей и рыбпромхозов. Киноленты расскажут о Дальневосточном аисте и японском журавле, а также легенду о человеке, который представлял нанайский народ перед царём и прожил 118 лет, покажут кедр, корьё с которого для укрытия капитана Арсеньева снимал сам Дерсу Узала.
Расписание презентаций.
2 декабря — пос. Ванино, 15:00, МБУ «Районный Дом культуры».
3 декабря — г. Амурск, 17:00, Дворец культуры. Малый зал.
9 декабря — пос. Солнечный, 18:00, «Районный дом Культуры».
10 декабря — г. Хабаровск, 16:00, кинотеатр «Совкино».
16 декабря — г.