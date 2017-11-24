«Планета Тайга» отправится в турне по Хабаровскому краю

— Мы расширили географию презентаций, потому что наши фильмы — это уникальный контент, который интересен жителям Хабаровского края, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель проекта Виктор Решетников. — Наша команда была бы счастлива посетить все районные центры, но на это просто не хватит времени. В рамках презентаций мы покажем кадры, не вошедшие в фильмы, и один фильм целиком. Также мы расскажем о каждом заповеднике, вспомним вместе самые интересные и весёлые моменты экспедиций. Расскажем о том, как снимаем фильмы, как ищем цели и какие планы у нас на будущее. Из новых фильмов «Планеты Тайга» зрители узнают, почему негидальцы боялись Чукчагира — самого большого озера края, которое до сих пор хранит тайны лагерей и рыбпромхозов. Киноленты расскажут о Дальневосточном аисте и японском журавле, а также легенду о человеке, который представлял нанайский народ перед царём и прожил 118 лет, покажут кедр, корьё с которого для укрытия капитана Арсеньева снимал сам Дерсу Узала.