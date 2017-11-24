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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Почти 80 несанкционированных торговых точек закрыто в Канавинском районе

Жители стали активнее сообщать о незаконной торговле.

Источник: Агентство «Москва»

С начала года около 80 незаконных торговых точек во временных павильонах закрыто в Канавинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, в четверг, 23 ноября, были демонтированы восемь незаконно установленных торговых точек на улице Октябрьской революции, 35 и на улице Сергея Акимова, 31. Всего же за текущий год прекращена деятельность 78 несанкционированных павильонов. 23 из них владельцы демонтировали в добровольном порядке, а вот остальные 55 пришлось сносить принудительно.

Напомним, деятельность нестационарной торговли на улицах города определяется «Схемой размещения нестационарных торговых объектов в Нижнем Новгороде», предусматривающей в общей сложности 2 745 мест во всех районах города. В этой схеме подробно прописано, где и какой киоск может быть размещен. В 2017 году было проведено девять аукционов, и 131 объект получил законное право на существование.

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