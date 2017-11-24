Мужчина продал квартиру в Алматы, чтобы воровать машины
До решения перейти в криминальную сферу мужчина продавал одежду на рынке.
До решения перейти в криминальную сферу мужчина продавал одежду на рынке.
АСТАНА, 24 ноя — Sputnik. Мужчина разработал план угонов автомобилей с целью продажи, для осуществления плана ему понадобилось продать квартиру, сообщила
Мужчина и его сожительница продавали одежду на рынке в Алматы. В
Согласно разработанному плану женщина должна была находиться рядом с «жертвой», чтобы «считать» код его автомобиля, а предприимчивый мужчина совершал бы непосредственно угон.
Опробовать схему пара решила на машине Toyota Highlander. Они купили похожий автомобиль в аварийном состоянии за 2 миллиона тенге. Оставили себе техпаспорт и планку с номером кузову, а остальное продали на запчасти за миллион тенге. Планку мастера согласились переставить на нужное авто за 300 тысяч тенге.
Приступили к реализации плана в ночь на 27 октября. Женщина дождалась владельца авто, зашла с ним в лифт и «считала» данные с пульта, а мужчина тем временем угнал автомобиль.
«Созданная
Сейчас мужчина находится под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении соучастницы преступления. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 188 УК РК (Кража в крупном размере).