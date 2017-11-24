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08:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мужчина продал квартиру в Алматы, чтобы воровать машины

До решения перейти в криминальную сферу мужчина продавал одежду на рынке.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 ноя — Sputnik. Мужчина разработал план угонов автомобилей с целью продажи, для осуществления плана ему понадобилось продать квартиру, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

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Мужчина и его сожительница продавали одежду на рынке в Алматы. В какой-то момент мужчина решил сменить законный способ зарабатывания денег на преступный. Он продал свою квартиру и купил устройство для считывания кодов транспортных средств за 27 тысяч долларов.

Согласно разработанному плану женщина должна была находиться рядом с «жертвой», чтобы «считать» код его автомобиля, а предприимчивый мужчина совершал бы непосредственно угон.

Опробовать схему пара решила на машине Toyota Highlander. Они купили похожий автомобиль в аварийном состоянии за 2 миллиона тенге. Оставили себе техпаспорт и планку с номером кузову, а остальное продали на запчасти за миллион тенге. Планку мастера согласились переставить на нужное авто за 300 тысяч тенге.

Приступили к реализации плана в ночь на 27 октября. Женщина дождалась владельца авто, зашла с ним в лифт и «считала» данные с пульта, а мужчина тем временем угнал автомобиль.

«Созданная следственно-оперативная группа вычислила СТО, где криминальное авто готовили к дальнейшему сбыту, поскольку мужчина на допросе признался, что планировал продать похищенный автомобиль», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.

Сейчас мужчина находится под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении соучастницы преступления. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 188 УК РК (Кража в крупном размере).

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 Мужчина продал квартиру в Алматы, чтобы воровать машины
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