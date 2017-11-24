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08:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Уполномоченный по правам ребенка РФ попросит смягчить наказание взломавшему электронный дневник школьнику

Анна Кузнецова считает, что школьнику нужно дать шанс исправиться, об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Вести - Новосибирск

Уполномоченный по правам ребенка РФ попросит смягчить наказание взломавшему электронный дневник школьнику, об этом Анна Кузнецова заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Какое решение суда будет, мы не знаем, со своей стороны будем максимально ходатайствовать, чтобы оно было как можно мягче. Все-таки надо дать шанс ему исправиться», — заявила Кузнецова и подчеркнула, что сам школьник и его семья характеризуются положительно.

Напомним, новосибирца Владимира Жоглика обвиняют в неправомерном доступе к информации на общероссийский сайт «Дневник. Ру» и в ее изменении. Двойки исправлял на пятерки себе и одноклассникам.

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