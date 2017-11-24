Уполномоченный по правам ребенка РФ попросит смягчить наказание взломавшему электронный дневник школьнику

«Какое решение суда будет, мы не знаем, со своей стороны будем максимально ходатайствовать, чтобы оно было как можно мягче. Все-таки надо дать шанс ему исправиться», — заявила Кузнецова и подчеркнула, что сам школьник и его семья характеризуются положительно.