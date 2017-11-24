Уполномоченный по правам ребенка РФ попросит смягчить наказание взломавшему электронный дневник школьнику
Анна Кузнецова считает, что школьнику нужно дать шанс исправиться, об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».
Анна Кузнецова считает, что школьнику нужно дать шанс исправиться, об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».
Уполномоченный по правам ребенка РФ попросит смягчить наказание взломавшему электронный дневник школьнику, об этом Анна Кузнецова заявила в эфире телеканала «Россия 24».
«Какое решение суда будет, мы не знаем, со своей стороны будем максимально ходатайствовать, чтобы оно было как можно мягче.
Напомним, новосибирца Владимира Жоглика обвиняют в неправомерном доступе к информации на общероссийский сайт «Дневник. Ру» и в ее изменении. Двойки исправлял на пятерки себе и одноклассникам.