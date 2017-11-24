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08:23 (мск), источник: Om1.ru

За маты в адрес полицейского жителя Омской области заставили убирать снег

Неподобающее поведение по отношению к стражу порядка обернулось для мужчины обязательными работами.

Мировой судья в Марьяновском районе вынес приговор 45-летнему мужчине, который в пьяном виде устроил дебош в магазине. Но наказали его не за это.

Как сообщает прокуратура Омской области, в апреле пьяный сельчанин явился в один из магазинов Марьяновки и начал ругаться с другими покупателями. Перепалку увидел полицейский. Он сообщил буяну, что тот нарушает общественный порядок, и попросил проследовать в участок для составления протокола. Мужчина не только отказался идти следом за стражем порядка, но и осыпал его нецензурной бранью.

Сельчанину предъявили обвинение по уголовной статье «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». В суде гражданин признал свою вину и раскаялся. В результате его приговорили к 200 часам обязательных работ. Поскольку в Омской области уже наступил зимний сезон, скорее всего, эти работы будут заключаться в уборке снега.

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