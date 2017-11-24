За маты в адрес полицейского жителя Омской области заставили убирать снег

Мировой судья в Марьяновском районе вынес приговор 45-летнему мужчине, который в пьяном виде устроил дебош в магазине. Но наказали его не за это.

Как сообщает прокуратура Омской области, в апреле пьяный сельчанин явился в один из магазинов Марьяновки и начал ругаться с другими покупателями. Перепалку увидел полицейский. Он сообщил буяну, что тот нарушает общественный порядок, и попросил проследовать в участок для составления протокола. Мужчина не только отказался идти следом за стражем порядка, но и осыпал его нецензурной бранью.