Новый театр кукол в Ростове хотят построить на месте пожара

Также здесь разместится детский сад. При этом строительство и реконструкция частных домов, а также многоэтажная застройка на этой территории не предусмотрены.

«Сейчас мы ведём работу по внесению изменений в генеральный план города, согласно которым в этой зоне предусмотрено строительство дорог общегородского пользования, детского сада. После внесения изменяй в генплан, будет рассматриваться вопрос о выкупе муниципалитетом данных земельных участков для реализации социальных проектов», — сказал Дмитрий Чернышов. Также власти не отказываются от идеи продления набережной до Театрального спуска.

Ранее стало известно о передаче РПЦ здания Ростовского государственного театра кукол им. Былкова. Здание было построено на фундаменте старой греческой церкви, которая была разобрана в 1960 году.