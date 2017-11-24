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12:57 (мск), источник: Деловое сообщество

Новый театр кукол в Ростове хотят построить на месте пожара

Власти Ростова-на-Дону хотят построить новое здание театра кукол на месте крупного пожара, который случился в центре города 21 августа. Об этом в ходе встречи с предпринимателями рассказал заместитель главы администрации города по вопросам экономики Дмитрий Чернышов.

Также здесь разместится детский сад. При этом строительство и реконструкция частных домов, а также многоэтажная застройка на этой территории не предусмотрены.

«Сейчас мы ведём работу по внесению изменений в генеральный план города, согласно которым в этой зоне предусмотрено строительство дорог общегородского пользования, детского сада. После внесения изменяй в генплан, будет рассматриваться вопрос о выкупе муниципалитетом данных земельных участков для реализации социальных проектов», — сказал Дмитрий Чернышов. Также власти не отказываются от идеи продления набережной до Театрального спуска.

Ранее стало известно о передаче РПЦ здания Ростовского государственного театра кукол им. Былкова. Здание было построено на фундаменте старой греческой церкви, которая была разобрана в 1960 году.

Напомним, 21 августа возгорание достигло площади 10 тыс. кв. м. Сгорели 118 домов, около 600 человек были эвакуированы. За медицинской помощью обратились 58 человек, 9 были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. В Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

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