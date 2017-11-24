Общественная палата Приморья проголосовала за создание «зеленого щита» вокруг Владивостока

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Владивосток, 24 ноября, PrimaMedia.

Инициативу ОНФ о создании «зеленого щита» вокруг Владивостока одобрили члены Общественной палаты Приморья. Сегодня, 24 ноября, общественники большинством голосов проголосовали установление лесопаркового защитного пояса в границах лесов четырех лесничеств: Садгородского, Седанкинского, Лазурного и островного Владивостокского, которые составляют с территорией города единую экологическую систему. В течении 50 дней с этого дня решающее слово по этому вопросу должны высказать депутаты краевого Заксобрания, которым инициатива будет передана на рассмотрение, сообщает ИА PrimaMedia.

Общественные слушания ОП ПК прошли в первой половине дня в зале пленарных заседаний краевой администрации. Идею о создании особо охраняемой территории лесов вокруг Владивостока в середине лета этого года высказали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморье, был проведен ряд заседаний и встреч, в том числе, с губернатором Владимиром Миклушевским.

Председатель палаты Борис Ступницкий напомнил собравшимся:

— Есть у нас 353-й ФЗ о внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и в отдельные законодательные акты РФ в части создания лесопарковых зеленых поясов. Согласно нему, граждане имеют право на создание благоприятной окружающей среды в части создания лесопарковых зон. Если какие-либо коммерческие организации, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления обращаются с ходатайством в Общественную палату региона о создании лесопарковых зон, Общественная палата обязана провести публичные слушания. Ходатайство поступило от регионального отделения Общественного народного фронта Приморья, ходатайство мотивированное. На повестке у нас сегодня один вопрос: создание лесопаркового защитного пояса в границах четырех лесничеств (Садгородского, Седанкинского, Лазурного и островного Владивостокского), которые составляют на территории Владивостока единую экологическую систему.

Он также добавил, что по результатам слушаний в течение 10 дней будет оформлен протокол с принятым палатой решением, который затем будет передан в Законодательное собрание Приморского края. Депутаты в течение 40 дней должны будут принять решение о создании или не создании «зеленого щита».

Далее с докладами выступили председатель комиссии по экологической безопасности и природопользованию палаты Валентин Лабонин и член регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

— С 1 марта 2017 года вступила в силу статья 62 ФЗ «Об охране окружающей среды» о создании защитных лесопарковых поясов. Выполняя указание президента РФ, Рослесхоз провел совещание, по итогам которого до 1 мая 2017 года в субъектах страны должны были быть созданы рабочие группы, включающие представителей органов власти, органов местного самоуправления с целью подготовки материалов и направления их в Рослесхоз для издания приказа об установлении границ лесничеств на землях населенных пунктов. Об этом региональные власти власти были оповещены. Более того, есть решение Ленинского районного суда по иску природоохранной прокуратуры к администрации Владивостока, обязавшее провести эту работу в срок до 1 июля. Однако все эти требования администрацией Приморского края в лице департамента градостроительства и департамента лесного хозяйства, а также администрацией города не были выполнены. В лесах Владивостокского городского округа не проведено лесоустройство, не оформлены документы о постановке на кадастровый учет, — объяснил Лабонин.

Общественник добавил, что эти вопросы неоднократно обсуждались на совместных встречах палаты, ОНФ, прокуратуры и представителей обеих администраций. Валентин Лабонин попросил обсудить инициативу о создание «зеленого щита» и поддержать ее.

Юрий Логинов отметил, что является координатором группы мониторинга ОНФ по рациональному использованию лесных ресурсов и экологии. Такие группы были созданы «фронтовиками» несколько лет назад в пяти регионах страны, где были вскрыты факты массовых незаконных вырубок деревьев.

— Мы часто видим, как граждане протестуют против вырубки скверов, парков и лесов. С 2009 года администрация края и администрация города не могут разобраться между собой, как сделать так, чтобы земли поселений, которые включают и лес, обрели одного хозяина. Переписка за последние четыре месяца по этой теме по толщине составляет не меньше кирпича, но все там примерно об одном и том же: одни хотели бы да не могут, другие могут, но у них нет денег. В ноябре прошлого года наши активисты на встрече с президентом РФ попросили дать механизм решения проблемы, он дан: есть распоряжение, о котором было сказано ранее, — продолжил Логинов.

Далее он рассказал, что были проведены несколько встреч рабочей группы, состоялась встреча с губернатором Миклушевским, однако все эти действия проигнорировали исполнители распоряжения президента — краевой департамент градостроительства, департамент лесного хозяйства и мэрия.

— Когда земли поселений и леса обретут хозяина в лице Владивостокского лесничества, они будут использоваться с учетом мнения горожан. На сегодня проблема очень простая: поскольку земли с лесами не разграничены, вопросы их распределения решал департамент земельных и имущественных отношений края. Но так как-то, что растет на них, не было учтено, считалось, что этого и нет. Нужно соединить эти две вещи в одну (учитывать наличие лесов на земельных участках — прим. ред.), и тогда мы точно будем знать, когда мы выделяем участок, покрытый лесом, или что на нем нет деревьев, кустарников, эндемиков и так далее, — считает Юрий Логинов.

Он также попросил собравшихся поддержать инициативу ОНФ и рекомендовать ее для принятия депутатам Заксобрания. Председатель палаты предоставил участникам слушаний возможность высказаться по данному проекту, однако большинство вопросов не относилось к повестке и, скорее, выражало обеспокоенность граждан повсеместной несанкционированной вырубкой деревьев во Владивостоке.

Так, в очередной раз активист, защитник лесов, преподаватель авиамоделирования Александр Гоненко напомнил о сложной ситуации с лесами на территории Садгорода, лесник 247-го военного лесничества Руслан Дочинец подтвердил, что бесконтрольной вырубке подвергаются и леса Минобороны. Член Общественной палаты, президент фонда «Горожанин и гражданин» Сергей Мильвит отметил, что в настоящее время прокуратура проводит проверку по обращению от ОП ПК по фактам незаконной застройки в Садгороде.

Выслушав все вопросы большинством голосов члены Общественной палаты проголосовали за создание «зеленого щита».

Напомним, леса Владивостокского лесничества на территории Владивостокского городского округа расположены на полуострове Муравьева-Амурского и 23 островах залива Петра Великого. Внутри ВГО Владивостокское лесничество делится на четыре части: Садгородское, Седанское, Лазурное и Островное лесничества. На 2008 год, как следует из лесохозяйственного регламента, их площади составляли 7136, 4381, 5774 и 2497 гектаров соответственно. В сумме — 19788 гектаров хвойно-широколиственных лесов, половина из которых — краснокнижные, их вырубка запрещена.

Функции управления лесами Владивостокского лесничества законом возложены на департамент лесного хозяйства при администрации края (ранее управление лесным хозяйством). Распоряжаться не поставленными на кадастр лесами Владивостокского городского округа, поскольку такие имеют статус неразграниченных территорий, может только краевой департамент земельных и имущественных отношений.

На «особом» положении находится имущество военных. Как есть у них свои запретные земли, есть и свои леса — 16194 гектара. Этот массив они получили от бывшего владивостокского лесхоза постановлением правительства РФ от 02.02.98 № 135. Контроль за лесами должно осуществлять 247-е военное лесничество при ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны. Если суммировать, то получится, что Владивостокский городской округ покрывают 35982 гектара лесов.