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08:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге грейдеры и башенные краны украсят мишурой и гирляндами

Идею сделать уборочный и строительный транспорт нарядным обсудили на очердном заседании городского оргкомитета по новогоднему украшению.

До главного торжества года остается еще больше месяца, но атмосфера праздника уже ощущается сейчас. У входов учреждений «выросли» ели, а на окнах и витринах зданий появились световые гирлянды, бумажные снежинки и мишура.

На данный момент праздничным убранством горожан радуют 90 школ, 227 садиков, 1200 магазинов и 300 кафе и ресторанов. До 1 декабря муниципалитет рассчитывает украсить более 10 тысяч строений. Кроме того, в этом году атрибуты Нового года примерит на себя пассажирский и уборочный транспорт.

— В районные ДЭУ направлены письма с поручением украсить часть спецтехники так, как в прошлых годах это делали механизаторы Верх-Исетского района, задействовавшие в уборке улиц украшенный гирляндами грейдер. Также власти города и районов уверены, что их новогодний почин подхватят и строительные компании, имеющие опыт подсветки высотных башенных кранов неоновыми гирляндами и праздничной иллюминацией, — отметили в пресс-службе администрации.

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