В Екатеринбурге грейдеры и башенные краны украсят мишурой и гирляндами

До главного торжества года остается еще больше месяца, но атмосфера праздника уже ощущается сейчас. У входов учреждений «выросли» ели, а на окнах и витринах зданий появились световые гирлянды, бумажные снежинки и мишура.

На данный момент праздничным убранством горожан радуют 90 школ, 227 садиков, 1200 магазинов и 300 кафе и ресторанов. До 1 декабря муниципалитет рассчитывает украсить более 10 тысяч строений. Кроме того, в этом году атрибуты Нового года примерит на себя пассажирский и уборочный транспорт.