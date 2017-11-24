Мороз и солнце ждут свердловчан

Источник: УралИнформБюро

Погода на Среднем Урале сменит «плюс» на «минус» в ближайшие сутки. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, в выходные столбики термометров будут держаться на отрицательных отметках.

Если днем 24 ноября воздух прогреется до плюс 2 градусов и пройдет мокрый снег, то уже следующей ночью похолодает до минус 13 и осадки прекратятся. 25 ноября к обеду потеплеет до 2 градусов ниже нуля, а 26 ноября — лишь до минус 5, ночью в отдельных районах ожидается 18 градусов мороза.