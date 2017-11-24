Мороз и солнце ждут свердловчан

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08:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

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Источник: УралИнформБюро

Погода на Среднем Урале сменит «плюс» на «минус» в ближайшие сутки. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, в выходные столбики термометров будут держаться на отрицательных отметках.

Если днем 24 ноября воздух прогреется до плюс 2 градусов и пройдет мокрый снег, то уже следующей ночью похолодает до минус 13 и осадки прекратятся. 25 ноября к обеду потеплеет до 2 градусов ниже нуля, а 26 ноября — лишь до минус 5, ночью в отдельных районах ожидается 18 градусов мороза.

В Екатеринбурге днем в пятницу будет около нуля. В ночь на субботу подморозит до минус 6, а к полудню столбики термометров поднимутся до минус 3. В ночь на воскресенье похолодает до минус 11, днем — потеплеет до 7 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается.

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