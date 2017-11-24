В Челябинской области объявлен режим «черного неба»
В Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сообщили в
В Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сообщили в
В связи с неблагоприятной для рассеивания примесей ситуацией до 19:00 в южноуральской столице объявлен режим «черного неба» — предупреждение о возникновении НМУ первой степени.
Напомним, степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов (ПДК).
При превышении концентраций загрязняющих веществ 1 ПДК передается предупреждение первой степени. Предприятия в такой ситуации обычно обязывают снизить выбросы.