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08:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Январские морозы придут в Хабаровский край в ноябре

В выходные температура опустится ниже нормы на 9−10 градусов, в понедельник потеплеет.

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Источник: РИА "Новости"

Лютые морозы придут в краевой центр уже в субботу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По прогнозам синоптиков, 25 и 26 ноября температура воздуха будет ниже нормы на 9−10 градусов.

 — В Хабаровске в ближайшие дни осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный с силой 8−13 метров в секунду. Ночью температура воздуха 25−26 градусов мороза, а днем — 16−18 градусов мороза, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
В Хабаровском крае в ближайшие пару дней существенных осадков также не прогнозируется.

— Снег может пройти в северных районах края из-за циклона, который все еще сохраняет свое влияние на Охотское побережье, -продолжает Галина Брынцева. — В других района осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 10−15 метров в секунду, а на побережье с усилением до 15−18 метров в секунду. Температура ночью будет в пределах 30 градусов мороза, а в дневное время 15−20 градусов мороза.
Синоптики обещают потепление в начале следующей недели — 27 и 28 ноября.

Напомним погода 27 ноября в Хабаровске волнует сейчас всю футбольную общественность России. В этот день в краевом центре «СКА-Хабаровск» сыграет последнюю домашнюю игру этого года с московским «Локомотивом».

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Январские морозы придут в Хабаровский край в ноябре
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