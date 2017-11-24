Январские морозы придут в Хабаровский край в ноябре
В выходные температура опустится ниже нормы на 9−10 градусов, в понедельник потеплеет.
В выходные температура опустится ниже нормы на 9−10 градусов, в понедельник потеплеет.
Лютые морозы придут в краевой центр уже в субботу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По прогнозам синоптиков, 25 и 26 ноября температура воздуха будет ниже нормы на 9−10 градусов.
— В Хабаровске в ближайшие дни осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный с силой 8−13 метров в секунду. Ночью температура воздуха 25−26 градусов мороза, а днем — 16−18 градусов мороза, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
В Хабаровском крае в ближайшие пару дней существенных осадков также не прогнозируется.
— Снег может пройти в северных районах края
Синоптики обещают потепление в начале следующей недели — 27 и 28 ноября.
Напомним погода 27 ноября в Хабаровске волнует сейчас всю футбольную общественность России. В этот день в краевом центре «СКА-Хабаровск» сыграет последнюю домашнюю игру этого года с московским «Локомотивом».