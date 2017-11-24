Январские морозы придут в Хабаровский край в ноябре

— В Хабаровске в ближайшие дни осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный с силой 8−13 метров в секунду. Ночью температура воздуха 25−26 градусов мороза, а днем — 16−18 градусов мороза, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. В Хабаровском крае в ближайшие пару дней существенных осадков также не прогнозируется.

— Снег может пройти в северных районах края из-за циклона, который все еще сохраняет свое влияние на Охотское побережье, -продолжает Галина Брынцева. — В других района осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 10−15 метров в секунду, а на побережье с усилением до 15−18 метров в секунду. Температура ночью будет в пределах 30 градусов мороза, а в дневное время 15−20 градусов мороза.

Синоптики обещают потепление в начале следующей недели — 27 и 28 ноября.



Напомним погода 27 ноября в Хабаровске волнует сейчас всю футбольную общественность России. В этот день в краевом центре «СКА-Хабаровск» сыграет последнюю домашнюю игру этого года с московским «Локомотивом».

