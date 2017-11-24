Из-за снегопада в эти выходные ГИБДД просит приморцев отказаться от поездок на авто

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогода.ру, снегопад, прошедший в Приморье 17 ноября, стал серьезным испытанием для участников дорожного движения. По данным Госавтоинспекции с 17 по 19 ноября на территории Приморского края зарегистрировано 679 автоаварий, в результате которых 2 человека погибли, 26 — получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 1591 транспортное средство. Основными видами ДТП стали: столкновения транспортных средств — 415 случаев; на втором месте — наезд на стоящее транспортное средство; третье место — наезд на препятствие — 33 случая. 72% ДТП зарегистрированы во Владивостоке.

Снежный накат, равно как и гололедица увеличивают риск аварий, поэтому водителей просят по возможности отказаться от поездок. По скользкой дороге нужно двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, соблюдать боковой интервал. Необходимо заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Пешеходам порекомендовали быть внимательными при переходе проезжей части и помнить, что остановочный путь автомобиля на скользкой дороге больше, чем на сухом асфальте. Также ГИБДД рекомендует в темное время суток носить предметы со световозвращающими элементами.

Сегодня, 24 ноября, погода в Приморье ожидается с переменной облачностью, снег прекратится. Максимальная температура воздуха −8…−15 °С, на побережье −2…−7 °С. Во Владивостоке солнечно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха −3…−6 °С.

В субботу ночью на Приморье распространится гребень антициклона. Осадков не ожидается. При ясной, антициклональной погоде воздух выхолодится до −14…−23 °С, в горных районах до -29 °С, на побережье −8…−13 °С. Днем на северо-восточные районы Китая выйдет неглубокий циклон, к концу дня вихрь сместится к западным границам Приморского края и вызовет на западе местами небольшой снег. На дорогах будет скользко. День сохранится морозный, максимальная температура воздуха −3…−12 °С, на северо-востоке до -18 °С.

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Во Владивостоке и пригороде в субботу ночью малооблачно и без осадков, ветер свежий, воздух выхолодится до −11…−14 °С. Днем ожидается увеличение облачности, в конце дня возможен небольшой снег. Максимальная температура −4…−7 °С.

Ночью в воскресенье в отдельных районах Приморья снег сохранится, а днем с ростом давления и распространением гребня антициклона на край, осадки прекратятся. На побережье усилится северный ветер. Ночью минимальная температура воздуха −12…−19 °С, на северо-востоке до -25 °С, на побережье −6…−11 °С. Днем прохладная и ветреная погода. Температура воздуха — 10…-15 °С, на побережье −2…−7 °С.