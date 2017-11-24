Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Кем оказалась жительница Воронежа, выигравшая 506 млн рублей
«Узнав, что я из Москвы, продавец меня обнял»
СМИ: Луганск сотряс мощный взрыв – очевидцы сообщили подробности
Ситуация в ДНР близка к «точке невозврата» - СМИ
Валерия пришла в театр в ярко-красных брюках с лампасами
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8Скончался Михаил Задорнов
08:27 (мск), источник: Вести Приморье

Из-за снегопада в эти выходные ГИБДД просит приморцев отказаться от поездок на авто

Снегопад, который начнется в Приморье в субботу и прекратится только в воскресенье, может спровоцировать аварийно-опасные дорожные ситуации. В связи с этим ГИБДД попросило водителей по возможности отказаться от поездок.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 65% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогода.ру, снегопад, прошедший в Приморье 17 ноября, стал серьезным испытанием для участников дорожного движения. По данным Госавтоинспекции с 17 по 19 ноября на территории Приморского края зарегистрировано 679 автоаварий, в результате которых 2 человека погибли, 26 — получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 1591 транспортное средство. Основными видами ДТП стали: столкновения транспортных средств — 415 случаев; на втором месте — наезд на стоящее транспортное средство; третье место — наезд на препятствие — 33 случая. 72% ДТП зарегистрированы во Владивостоке.

Снежный накат, равно как и гололедица увеличивают риск аварий, поэтому водителей просят по возможности отказаться от поездок. По скользкой дороге нужно двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, соблюдать боковой интервал. Необходимо заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Пешеходам порекомендовали быть внимательными при переходе проезжей части и помнить, что остановочный путь автомобиля на скользкой дороге больше, чем на сухом асфальте. Также ГИБДД рекомендует в темное время суток носить предметы со световозвращающими элементами.

Сегодня, 24 ноября, погода в Приморье ожидается с переменной облачностью, снег прекратится. Максимальная температура воздуха −8…−15 °С, на побережье −2…−7 °С. Во Владивостоке солнечно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха −3…−6 °С.

В субботу ночью на Приморье распространится гребень антициклона. Осадков не ожидается. При ясной, антициклональной погоде воздух выхолодится до −14…−23 °С, в горных районах до -29 °С, на побережье −8…−13 °С. Днем на северо-восточные районы Китая выйдет неглубокий циклон, к концу дня вихрь сместится к западным границам Приморского края и вызовет на западе местами небольшой снег. На дорогах будет скользко. День сохранится морозный, максимальная температура воздуха −3…−12 °С, на северо-востоке до -18 °С.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во Владивостоке и пригороде в субботу ночью малооблачно и без осадков, ветер свежий, воздух выхолодится до −11…−14 °С. Днем ожидается увеличение облачности, в конце дня возможен небольшой снег. Максимальная температура −4…−7 °С.

Ночью в воскресенье в отдельных районах Приморья снег сохранится, а днем с ростом давления и распространением гребня антициклона на край, осадки прекратятся. На побережье усилится северный ветер. Ночью минимальная температура воздуха −12…−19 °С, на северо-востоке до -25 °С, на побережье −6…−11 °С. Днем прохладная и ветреная погода. Температура воздуха — 10…-15 °С, на побережье −2…−7 °С.

Во Владивостоке ночью в воскресенье без существенных осадков, на дорогах гололедица. Минимальная температура −8…−10 °С. Утром усилится северный ветер. Днем без осадков, холодно и ветрено. Максимальная температура воздуха −6…−8 °С.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
СМИ узнали об отправке самолета РФ на поиски пропавшей подлодки
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь