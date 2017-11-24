Светодиодный фонтан в Хабаровске украсят ледовыми скульптурами

Источник: Восток Медиа

Около 50 ледовых и снежных композиций создадут художники на набережной в Хабаровске. Общей тематики у них не будет, территорию стадиона имени Ленина разделят на несколько зон и украсят в своей стилистике.

«Ближе к стадиону сделаем украшения, посвящённые “СКА-Хабаровску”, в парковой зоне будет больше анималистических скульптур — животных, птиц. Общей тематики не будет, но всё свяжем с набережной», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» художник Евгений Петешев.

Отдельное внимание мастера уделят оформлению светодиодного фонтана — прилегающую к нему территорию украсят ледовыми скульптурами, которые станут частью нового объекта. Не обойдётся на набережной и без символа наступающего года — собаки. Создадут художники и ледяную надпись «2018».

Как и год назад, создавать скульптуры мастера будут из искусственного снега, который лучше прессуется и поддаётся инструментам художников, а также изо льда, который снова возьмут из озера в пригороде Хабаровска. Работы начнутся уже в первых числах декабря. Украсят художники из дальневосточной столицы и набережную Комсомольска-на-Амуре.