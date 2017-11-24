Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Клоги способны «убить» ваши ноги
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Кем оказалась жительница Воронежа, выигравшая 506 млн рублей
«Узнав, что я из Москвы, продавец меня обнял»
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8Скончался Михаил Задорнов
08:29 (мск), источник: Восток Медиа

Светодиодный фонтан в Хабаровске украсят ледовыми скульптурами

Появятся на набережной Амура композиции, посвященные футболу и символу наступающего года.

Источник: Восток Медиа

Около 50 ледовых и снежных композиций создадут художники на набережной в Хабаровске. Общей тематики у них не будет, территорию стадиона имени Ленина разделят на несколько зон и украсят в своей стилистике.

«Ближе к стадиону сделаем украшения, посвящённые “СКА-Хабаровску”, в парковой зоне будет больше анималистических скульптур — животных, птиц. Общей тематики не будет, но всё свяжем с набережной», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» художник Евгений Петешев.

Отдельное внимание мастера уделят оформлению светодиодного фонтана — прилегающую к нему территорию украсят ледовыми скульптурами, которые станут частью нового объекта. Не обойдётся на набережной и без символа наступающего года — собаки. Создадут художники и ледяную надпись «2018».

Как и год назад, создавать скульптуры мастера будут из искусственного снега, который лучше прессуется и поддаётся инструментам художников, а также изо льда, который снова возьмут из озера в пригороде Хабаровска. Работы начнутся уже в первых числах декабря. Украсят художники из дальневосточной столицы и набережную Комсомольска-на-Амуре.

«В прошлом году всем понравилась наша работа, горожане снова хотят увидеть украшение на набережной. Помимо основных композиций, там появятся конкурсные. Провести конкурс мы планируем в декабре. Участие в нём хотят принять и приглашённые мастера и местные. Такого в Комсомольске ещё не было», — отметил Евгений Петешев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Владивостокский цирк: манеж на 70 слонов и зал для 2002 зрителей
Не спасовали: хабаровский СКА дал бой именитым москвичам
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
СМИ узнали об отправке самолета РФ на поиски пропавшей подлодки
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь