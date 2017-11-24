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08:48 (мск), источник: Nakanune.ru

Мэрия Нижнего Тагила выплатит компенсацию 12-летней девочке, упавшей в яму с водой и глиной

Администрация Нижнего Тагила выплатит компенсацию морального вреда ребенку, провалившемуся в яму. Такое решение принял суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел вечером 4 июля возле недействующей заправки на улице Алтайская: 12-летняя девочка провалилась в яму с водой и глиной, где застряла по пояс. Ребенок позвал на помощь. Очевидцами была вызвана бригада поисково-спасательной службы, сотрудники которой и извлекли пострадавшую. Сразу после этого девочку доставили в больницу.

В будущем прокуратура установила, что данный участок находится на балансе муниципалитета: соответственно, именно на администрации города лежит обязанность поддерживать земельный участок в надлежащем, безопасном, в том числе и для пешеходов, состоянии.

По результатам проверки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление к администрации Нижнего Тагила о взыскании компенсации морального вреда, причиненного девочке. В итоге Дзержинский районный суд взыскал с мэрии в пользу несовершеннолетней и ее законного представителя 10 тыс. руб.

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