Мэрия Нижнего Тагила выплатит компенсацию 12-летней девочке, упавшей в яму с водой и глиной
Администрация Нижнего Тагила выплатит компенсацию морального вреда ребенку, провалившемуся в яму. Такое решение принял суд.
Администрация Нижнего Тагила выплатит компенсацию морального вреда ребенку, провалившемуся в яму. Такое решение принял суд.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел вечером 4 июля возле недействующей заправки на улице Алтайская: 12-летняя девочка провалилась в яму с водой и глиной, где застряла по пояс. Ребенок позвал на помощь. Очевидцами была вызвана бригада
В будущем прокуратура установила, что данный участок находится на балансе муниципалитета: соответственно, именно на администрации города лежит обязанность поддерживать земельный участок в надлежащем, безопасном, в том числе и для пешеходов, состоянии.
По результатам проверки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление к администрации Нижнего Тагила о взыскании компенсации морального вреда, причиненного девочке. В итоге Дзержинский районный суд взыскал с мэрии в пользу несовершеннолетней и ее законного представителя 10 тыс. руб.