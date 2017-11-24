Мэрия Нижнего Тагила выплатит компенсацию 12-летней девочке, упавшей в яму с водой и глиной

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел вечером 4 июля возле недействующей заправки на улице Алтайская: 12-летняя девочка провалилась в яму с водой и глиной, где застряла по пояс. Ребенок позвал на помощь. Очевидцами была вызвана бригада поисково-спасательной службы, сотрудники которой и извлекли пострадавшую. Сразу после этого девочку доставили в больницу.

В будущем прокуратура установила, что данный участок находится на балансе муниципалитета: соответственно, именно на администрации города лежит обязанность поддерживать земельный участок в надлежащем, безопасном, в том числе и для пешеходов, состоянии.