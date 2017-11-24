Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Чем опасны йогурты
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
Обнаружено тело убитого трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Кем оказалась жительница Воронежа, выигравшая 506 млн рублей
«Узнав, что я из Москвы, продавец меня обнял»
СМИ: Луганск сотряс мощный взрыв – очевидцы сообщили подробности
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Атомный комбинат «Маяк» пригласил в «колыбель» рутения

Руководство озерского предприятия пытается объяснить, что выброс радиации в Челябинской области был не от них.

Предполагаемого «виновника» выброса рутения-106 на Южном Урале искали недолго. Станции гидрометцентра зафиксировали всплеск радиоактивного изотопа неподалеку от закрытого города Озерск в Челябинской области. Здесь расположен ПО «Маяк» — комбинат, который занимается ядерными разработками.

После первых сообщений о радиоактвном выбросе «Росатом» сделал заявление: все объекты исправны. Затем комбинат «Маяк» категорически открестился от рутениевого загрязнения. Но этого оказалось мало, чтобы унять информационную истерию. Тогда секретный завод объявил: приглашаем блогеров на экскурсию.

Читайте также
Южноуральское правительство прокомментировало информацию о радиационном выбросе

— «Росатом» начинает тотальный ликбез и приглашает в поездку по местам «боевой славы» рутения-106. У вас есть возможность посетить производство ПО «Маяк», которое, по-мнению зарубежных журналистов, и стало «колыбелью» рутения, — такое обращение опубликовала компания в Интернете.

Ситуация с рутением напоминает скорее катастрофу не ядерную, а информационную. Провоцировали ее скудные заметки с громкими заголовками, которые люди активно растаскивали по соцсетям: «Второй “Чернобыль” скрывают на Урале», «Радиоактивный выброс под Челябинском», «Возле секретного челябинского завода европейские ученые зафиксировали рутений».

Информационная страшилка получилась потому, что официальные лица недостаточно оперативно разобрались в ситуации и стали давать объяснения. Первые дни удар за все ведомства держал министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. У себя на странице в Facebook он успокаивал людей, разъяснял ситуацию. Но этого оказалось недостаточно.

— Никогда не говорил об отсутствии в атмосфере рутения. Это глупо, учитывая, что на территории области есть производства по переработке ядерного топлива. Важно не наличие рутения, а понимание радиационного фона. Отчеты Росгидромета подчеркивают, что превышения не было. Даже «пиковый» скачок был ниже в 200 раз от «допустимо объемной активности во вдыхаемом воздухе». Пример на условных единицах, для наглядности, — написал Евгений Савченко.

Министр привел такой пример. Представьте «рутениевую» шкалу от 1 до 5. Пять — это беда, 4 — надо проводить защитные мероприятия. Ежедневно фиксировали 0.1 и в один день скачок до 2 (!). Рост есть, а опасности для людей нет.

СПРАВКА «КП».

Рутений-106.

В природе этот радиоактивный изотоп не встречается. Его используют в лечении онкозаболеваний, он есть в ядерных реакторах. Также рутений-106 выделяется во время переработки ядерных отходов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Атомный комбинат «Маяк» пригласил в «колыбель» рутения
Пароход «Иман» с российским экипажем загорелся у берегов Приморья
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
СМИ узнали об отправке самолета РФ на поиски пропавшей подлодки
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь