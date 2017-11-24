Атомный комбинат «Маяк» пригласил в «колыбель» рутения

Предполагаемого «виновника» выброса рутения-106 на Южном Урале искали недолго. Станции гидрометцентра зафиксировали всплеск радиоактивного изотопа неподалеку от закрытого города Озерск в Челябинской области. Здесь расположен ПО «Маяк» — комбинат, который занимается ядерными разработками.

После первых сообщений о радиоактвном выбросе «Росатом» сделал заявление: все объекты исправны. Затем комбинат «Маяк» категорически открестился от рутениевого загрязнения. Но этого оказалось мало, чтобы унять информационную истерию. Тогда секретный завод объявил: приглашаем блогеров на экскурсию.

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— «Росатом» начинает тотальный ликбез и приглашает в поездку по местам «боевой славы» рутения-106. У вас есть возможность посетить производство ПО «Маяк», которое, по-мнению зарубежных журналистов, и стало «колыбелью» рутения, — такое обращение опубликовала компания в Интернете.

Ситуация с рутением напоминает скорее катастрофу не ядерную, а информационную. Провоцировали ее скудные заметки с громкими заголовками, которые люди активно растаскивали по соцсетям: «Второй “Чернобыль” скрывают на Урале», «Радиоактивный выброс под Челябинском», «Возле секретного челябинского завода европейские ученые зафиксировали рутений».

Информационная страшилка получилась потому, что официальные лица недостаточно оперативно разобрались в ситуации и стали давать объяснения. Первые дни удар за все ведомства держал министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. У себя на странице в Facebook он успокаивал людей, разъяснял ситуацию. Но этого оказалось недостаточно.

— Никогда не говорил об отсутствии в атмосфере рутения. Это глупо, учитывая, что на территории области есть производства по переработке ядерного топлива. Важно не наличие рутения, а понимание радиационного фона. Отчеты Росгидромета подчеркивают, что превышения не было. Даже «пиковый» скачок был ниже в 200 раз от «допустимо объемной активности во вдыхаемом воздухе». Пример на условных единицах, для наглядности, — написал Евгений Савченко.

Министр привел такой пример. Представьте «рутениевую» шкалу от 1 до 5. Пять — это беда, 4 — надо проводить защитные мероприятия. Ежедневно фиксировали 0.1 и в один день скачок до 2 (!). Рост есть, а опасности для людей нет.

СПРАВКА «КП».

Рутений-106.