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08:34 (мск), источник: СуперОмск

Лед и снег захватывают остановки в Омске

В администрации города прошло совещание по благоустройству и санитарной очистке территории города, на котором подведены итоги работы коммунальных служб Омска за неделю.

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Источник: РИА "Новости"

С 18 ноября управлением дорожного хозяйства и благоустройства ото льда и снега в городе было очищено более 2 000 остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов и островков безопасности. На дорогах рассыпали 1500 тонн песко-соляной смеси.

Окружные администрации получили 3 000 уведомлений по вопросам содержания закрепленных территорий. Они контролируют соблюдение установленных правил благоустройства.

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