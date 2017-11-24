Лед и снег захватывают остановки в Омске
В администрации города прошло совещание по благоустройству и санитарной очистке территории города, на котором подведены итоги работы коммунальных служб Омска за неделю.
В администрации города прошло совещание по благоустройству и санитарной очистке территории города, на котором подведены итоги работы коммунальных служб Омска за неделю.
С 18 ноября управлением дорожного хозяйства и благоустройства ото льда и снега в городе было очищено более 2 000 остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов и островков безопасности. На дорогах рассыпали 1500 тонн
Окружные администрации получили 3 000 уведомлений по вопросам содержания закрепленных территорий. Они контролируют соблюдение установленных правил благоустройства.