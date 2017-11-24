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08:31 (мск), источник: PROUFU.ru

Резкий химический запах в Уфе: Ученый эколог советует уезжать из города

Жители Уфы жалуются на сильный химический запах в разных частях города — в центре и в зеленой роще.

Источник: Proufu.ru

По словам читателей ProUfu.ru, не приятный запах чувствовался одновременно на перекрестке улиц Ленина и Коммунистической, и в районе проспекта Октября, на улице Российской. Также об этом писали в соцсети многие блогеры.

«Сильно пахнет смесью пластика и чего-то химического. Стабильно неприятный запах. Примерно в центре города, в районе улиц Карла Маркса, Достоевского, Революционной, возле Дома Профсоюзов. Чувствовался ветерок с севера города, наверное, из промзоны принесло», — рассказал блогер Стас Михайлов.

В Министерстве экологии Башкирии журналисту ProUfu.ru подтвердили, что их специалистам известно о проблеме, но пока отказались давать какие-либо комментарии по данному поводу.

Мы обратились попросили прокомментировать ситуацию ученого-эколога. «В городе стоит штилевая погода, безветрие. Естественно, над городом шапка смога. Поэтому все выбросы с заводов, выхлопы — все здесь. Источник загрязнения я не знаю, но при смоге это все вместе — и транспорт, и дымовые трубы предприятий, и испаряющие емкости. Поэтому на выходные рекомендую уехать из города — подышать свежим воздухом на даче, или в деревне», — поделился мнением председатель союза экологов РБ Александр Веселов.

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