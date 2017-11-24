Резкий химический запах в Уфе: Ученый эколог советует уезжать из города
Жители Уфы жалуются на сильный химический запах в разных частях города — в центре и в зеленой роще.
Жители Уфы жалуются на сильный химический запах в разных частях города — в центре и в зеленой роще.
По словам читателей ProUfu.ru, не приятный запах чувствовался одновременно на перекрестке улиц Ленина и Коммунистической, и в районе проспекта Октября, на улице Российской. Также об этом писали в соцсети многие блогеры.
«Сильно пахнет смесью пластика и
В Министерстве экологии Башкирии журналисту ProUfu.ru подтвердили, что их специалистам известно о проблеме, но пока отказались давать
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