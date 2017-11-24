Озвучена последняя воля актера Николая Годовикова

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В последние годы Николай Годовиков жил один. Его жена умерла несколько лет назад. За актером ухаживали дети от первого брака.

В пятницу актера должны были везти в петербургский институт онкологии на Березовую аллею. Сообщалось, что Годовиков не знал о своей болезни до самой кончины.