Озвучена последняя воля актера Николая Годовикова
Скончавшийся 23 ноября в
Скончавшийся 23 ноября в
В последние годы Николай Годовиков жил один. Его жена умерла несколько лет назад. За актером ухаживали дети от первого брака.
В пятницу актера должны были везти в петербургский институт онкологии на Березовую аллею. Сообщалось, что Годовиков не знал о своей болезни до самой кончины.
Николай Годовиков умер на 68-м году жизни. Дебютом в кино стала роль беспризорника в «Республике ШКИД», которую Годовиков исполнил в 1966 году, затем он появился в фильме «Женя, Женечка и «Катюша». Известность среди широкой публики актер приобрел после того, как сыграл роль красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля.