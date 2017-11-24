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09:59 (мск), источник: "Российская газета"

Озвучена последняя воля актера Николая Годовикова

Скончавшийся 23 ноября в Санкт-Петербурге актер Николай Годовиков завещал похоронить себя рядом с супругой на Южном кладбище города. Об этом агентству РИА Новости сообщил его друг Вячеслав Смородинов. Он пообещал постараться исполнить волю актера.

Источник: Reuters

В последние годы Николай Годовиков жил один. Его жена умерла несколько лет назад. За актером ухаживали дети от первого брака.

В пятницу актера должны были везти в петербургский институт онкологии на Березовую аллею. Сообщалось, что Годовиков не знал о своей болезни до самой кончины.

Николай Годовиков умер на 68-м году жизни. Дебютом в кино стала роль беспризорника в «Республике ШКИД», которую Годовиков исполнил в 1966 году, затем он появился в фильме «Женя, Женечка и «Катюша». Известность среди широкой публики актер приобрел после того, как сыграл роль красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля.

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