Калининградцы пожаловались Алиханову на «катастрофическую ситуацию» с мусором

Источник: Новый Калининград

«В последние годы у нас в регионе сложилась катастрофическая ситуация с переработкой и утилизацией мусора, несанкционированные свалки появляются везде, в частности в Светловском городском округе в районе поселка Кремнево (Шиповский поворот) лес завален мусором. По трассе от Калининграда до Балтийска вдоль обочины дороги часто можно увидеть мусор, никто его не убирает», — отметил приславший свой вопрос житель области.

Алиханов заявил, что министерство экологии сейчас «очень активно» взялось за незаконные свалки. «Провели на прошлой неделе рейд и удивительные факты вскрылись. Свалок с полученными разрешениями всего 3 или 4, недавно там добавилась еще одна, а нелегальных — огромное количество. Про проблему в Светлом я знаю, мы с этим в ближайшее время разберемся. Недавно в Правдинске такую же свалку обнаружили. Это, конечно, огромные нелегальные доходы и с этим активно боремся», — сказал губернатор.