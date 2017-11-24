Калининградцы пожаловались Алиханову на «катастрофическую ситуацию» с мусором
Всего 3 или 4 свалки в регионе — легальны, заявил губернатор Антон Алиханов в четверг во время
Всего 3 или 4 свалки в регионе — легальны, заявил губернатор Антон Алиханов в четверг во время
«В последние годы у нас в регионе сложилась катастрофическая ситуация с переработкой и утилизацией мусора, несанкционированные свалки появляются везде, в частности в Светловском городском округе в районе поселка Кремнево (Шиповский поворот) лес завален мусором. По трассе от Калининграда до Балтийска вдоль обочины дороги часто можно увидеть мусор, никто его не убирает», — отметил приславший свой вопрос житель области.
Алиханов заявил, что министерство экологии сейчас «очень активно» взялось за незаконные свалки. «Провели на прошлой неделе рейд и удивительные факты вскрылись. Свалок с полученными разрешениями всего 3 или 4, недавно там добавилась еще одна, а нелегальных — огромное количество. Про проблему в Светлом я знаю, мы с этим в ближайшее время разберемся. Недавно в Правдинске такую же свалку обнаружили. Это, конечно, огромные нелегальные доходы и с этим активно боремся», — сказал губернатор.
Он также отметил, что региональные власти заручились поддержкой правоохранительных органов по этому вопросу и пообещал навести порядок на этом рынке. «Это же огромные доходы, которые проходят мимо бюджета, налоговой системы, это недопустимо. Не говоря уже о том, что нам нужны проекты по сортировке, переработке мусора», — сказал Алиханов.