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10:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация разъяснила порядок получения нижегородцами аккредитации на проезд к домам во время ЧМ

Администрация разъяснила порядок получения живущими у стадиона и фан-зоны к ЧМ нижегородцами аккредитации на проезд к домам. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в департаменте транспорта и связи 23 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

10 ноября 2017 года начальник отдела организации дорожного движения департамента транспорта нижегородской администрации Виктор Дельфинов сообщил, что проживающие вблизи стадиона и фан-зоны нижегородцы в дни Чемпионата мира по футболу в 2018 году смогут проехать к своим домам при наличии спецаккредитации. НИА «Нижний Новгород» направило запрос в администрацию города с просьбой разъяснять порядок получения аккредитации.

В мэрии ответили, что непосредственно пропуска будут выдаваться в администрациях районов Нижнего Новгорода: на транспортные средства жителей и организаций, проживающих и расположенных вблизи стадиона — в администрации Канавинского района, в зоне Фестиваля болельщиков (пл. Минина и Пожарского) — в администрации Нижегородского района. Время вводимого ограничения: шесть часов до начала матча и три часа после окончания.

«Процедура аккредитации осуществляется для следующих транспортных средств, въезжающих в зону предварительного транспортного периметра: автобусов-шаттлов; маршрутного транспорта и такси; транспорта экстренных и аварийных служб (в том числе транспорта МВД России, МЧС России, скорой медицинской помощи, ФСБ России, ФСО России); автомобилей жителей, маршрут проезда которых к месту проживания находится в данной зоне; автомобилей, обслуживающих социально значимые учреждения), выделяемых для обслуживания клиентских групп FIFA, принадлежащих владельцам билетов на матчи ЧМ-2018. Троллейбусам и трамваям аккредитация не требуется. Пропуска на проезд будут предоставляться бесплатно», — говорится в сообщении. При этом жителям оформить аккредитацию можно только на автомобиль, находящийся в собственности. Если автомобиль находится у жителя в пользовании (вписан в страховку, но не является владельцем), оформить документы он не сможет.

В пропусках, выдаваемым жителям города на время проведения ЧМ-2018, должны быть указаны ф.и.о. владельца пропуска, марка и госномер автомобиля, к каким зонам держатель данного пропуска имеет доступ (предварительный транспортный периметр стадиона или Фестиваля болельщиков), к какой категории он принадлежит (житель, собственник объекта недвижимости, сотрудник организации).

Порядок аккредитации автотранспорта физических и юридических лиц, проживающих, либо осуществляющих ведение бизнеса в пределах предварительных транспортных периметров следующий:

1. Для получения пропуска собственник транспортного средства или его представитель должны лично явиться в пункт аккредитации (администрация района);.

2. Владелец транспортного средства, проживающий (имеющий прописку) в границах периметра к ЧМ, предъявляет оригиналы документов: паспорт, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО;.

3. Владелец ТС, арендующий жилье, предъявляет: паспорт, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО, договор аренды жилья;.

4. Собственник (или арендатор) объекта недвижимости, расположенного в границах периметра, предъявляет: паспорт, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО, документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости (или договор аренды);.

5. Сотрудник пункта аккредитации вносит в форму электронной базы данных реквизиты предъявленных документов, заполняет и выдает пропуск установленного образца;.

6. Выданный пропуск дает право проезда в границы предварительного транспортного периметра только для автомобиля, реквизиты которого указаны в пропуске. Передача пропуска для использования на других автомобилях запрещена.

Согласно предоставленной информации, девять пунктов контроля транспортных средств на въезде будут расположены по следующим адресам: на ул. Бетанкура при пересечении с Мещерским бульваром; на Мещерском бульваре при пересечении с ул. Пролетарская; на пересечении ул. Должанская — ул. Мурашкинская; на ул. Луначарского перед выездом на пл. Революции; на ул. Фильченкова при пересечении с ул. Прокофьева; на ул. Литвинова при пересечении с ул. Прокофьева. Эти пункты для проезда жителей будут открыты. Закрыты для проезда проживающих в границах стадиона жителей будут пункты: на Благовещенской площади при въезде на Канавинский мост; на ул. К. Маркса в районе д.21; на Волжской набережной в районе примыкания местного проезда позади ТРЦ «Седьмое небо».

О том, когда жители смогут начать получать пропуска, будет сообщено дополнительно. Информация о необходимости получения аккредитации будет доведена до жителей посредством установки информационных щитов, отправки СМС-сообщений всем жителям города, расклейки объявлений на подъездах домов. «Пропуска необходимо напечатать минимум за две недели до проведения тестового матча на стадионе “Нижний Новгород” — то есть в апреле 2018 года», — отмечает департамент.

Остается также нерешенным вопрос работы станции метро «Стрелка». В частности, рассматривается вариант, что она в течение всего дня матча для жителей микрорайона будет работать только «на выход».

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