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08:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцы стали чаще жениться и меньше рожать

За 2017 год в краевом центре было зарегистрировано 17 862 брака.

Источник: Reuters

За 9 месяцев 2017 года в Красноярске зарегистрировали 17 862 брака — это на 1455 больше, чем в прошлом году, сообщили в Красноярскстате ко Дню матери.

По данным статистиков, красноярцы стали чаще жениться, но при это меньше рожать. Чаще всего замуж выходили женщины 20−29 лет. Однако мамами красноярки становиться не спешат. Средний возраст матери при рождении детей в крае около 29 лет. Кстати, в целом рождаемость в этом году по краю снизилась. Так, с января по сентябрь на свет появились 27 006 младенцев. Это на 3489 меньше, чем в тот же период прошлого года.

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