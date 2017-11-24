Волгоградстат: В регионе более 9 000 безработных

Как сообщили корреспондентку «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, численность зарегистрированных безработных на 19,5% меньше, чем в октябре прошлого года.

«Уровень зарегистрированной безработицы на конец октября текущего года составил 0,7% от численности рабочей силы», — подчеркнули в Волгоградстате. Отметим, что по факту безработных в регионе может быть больше, ведь не все горожане встают на учет в центрах занятости.