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11:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградстат: В регионе более 9 000 безработных

В Волгоградской области на конец октября 2017 года 9 300 человек числятся как официально безработные.

Как сообщили корреспондентку «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, численность зарегистрированных безработных на 19,5% меньше, чем в октябре прошлого года.

«Уровень зарегистрированной безработицы на конец октября текущего года составил 0,7% от численности рабочей силы», — подчеркнули в Волгоградстате. Отметим, что по факту безработных в регионе может быть больше, ведь не все горожане встают на учет в центрах занятости.

Напомним, что на конец сентября в регионе было официально зарегистрировано 9 800 безработных.

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