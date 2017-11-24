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10:06 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Ташкенте построят комплекс High Tech City

Южнокорейская компания POSCO-Daewoo построит административно-жилой комплекс под названием High Tech City в Ташкенте.

Источник: Uzdaily.uz

Государственный комитет Узбекистана по инвестициям и корпорация POSCO-Daewoo подписали соглашение по реализации совместного проекта по созданию нового административно-жилого комплекса под названием High Tech City.

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Проектом предполагается создание многофункционального комплекса на общей территории свыше 60 га. в Ташкенте.

В рамках проекта будут построены офисные помещения, торгово-развлекательные площадки, жилые здания и парковые зоны.

В ходе строительства комплекса буду использованы «умные» технологии.

В настоящее время совместная рабочая группа, сформированная из представителей Госкоминвестиций и компании «POSCO-Daewoo» ведет разработку общей концепции реализации данного проекта и рассматривает варианты для размещения будущего комплекса High Tech City.

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