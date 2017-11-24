В Ташкенте построят комплекс High Tech City
Южнокорейская компания
Южнокорейская компания
Государственный комитет Узбекистана по инвестициям и корпорация
Проектом предполагается создание многофункционального комплекса на общей территории свыше 60 га. в Ташкенте.
В рамках проекта будут построены офисные помещения,
В ходе строительства комплекса буду использованы «умные» технологии.
В настоящее время совместная рабочая группа, сформированная из представителей Госкоминвестиций и компании «POSCO-Daewoo» ведет разработку общей концепции реализации данного проекта и рассматривает варианты для размещения будущего комплекса High Tech City.