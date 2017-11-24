Ученые: Ночи на Земле с каждым годом становятся все светлее
Ночи на Земле с каждым годом становятся все светлее. Об этом предупреждают немецкие ученые.
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Ночи на Земле с каждым годом становятся все светлее. Об этом предупреждают немецкие ученые.
Изменения в ночном освещении по всему миру отслеживали с помощью спутниковых снимков.
Исследование проводилось каждый октябрь последние пять лет. Количество освещенных районов и яркость света увеличивалось на 2,2% в год.
Ученые предупреждают — искусственный свет, рассеиваясь в нижних слоях атмосферы, влияет на цикл роста растений, сбивает с пути перелетных птиц и ведет к гибели в насекомых. Человеку световое загрязнение грозит гормональным дисбалансом и нарушением сна.