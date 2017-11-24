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09:54 (мск), источник: Publika.md

Ученые: Ночи на Земле с каждым годом становятся все светлее

Ночи на Земле с каждым годом становятся все светлее. Об этом предупреждают немецкие ученые.

Изменения в ночном освещении по всему миру отслеживали с помощью спутниковых снимков.

Исследование проводилось каждый октябрь последние пять лет. Количество освещенных районов и яркость света увеличивалось на 2,2% в год.

Ученые предупреждают — искусственный свет, рассеиваясь в нижних слоях атмосферы, влияет на цикл роста растений, сбивает с пути перелетных птиц и ведет к гибели в насекомых. Человеку световое загрязнение грозит гормональным дисбалансом и нарушением сна.

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