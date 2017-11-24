«Узтрансгаз» обеспечит жителей отдаленных районов газобаллонами

Источник: Podrobno.uz

Компания «Узтрансгаз» пообещала завершить обеспечение населения республики бытовыми газовыми баллонами до 1 декабря.

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На сегодняшний день потребители уже получили свыше 670 тысяч из запланированных 750 тысяч баллонов. Общая численность баллонов по республике возросла до 3,7 млн.

«Мы проводим активную работу по развитию инфраструктуры обеспечения населения сжиженным газом. На местах построены 40 сервисных центров для хранения и реализации бытовых газовых баллонов, закуплено 40 специальных авто для их перевозки, введены в эксплуатацию 5 газонаполнительных пунктов», — отметил начальник управления компании «Узтрансгаз» Акмаль Эшонкулов.

По его словам, сжиженный газ также уже получили 2,7 млн квартир. До конца года потребителям поставят еще свыше 376 тысяч тонн сжиженного газа, что на 125 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. При этом, заметил специалист, в этом году были выделены дополнительные объемы «голубого топлива», что позволило увеличить ежемесячное обеспечение каждой квартиры в среднем на 10−15 килограмм.

В рамках недопущения перебоев с газоснабжением специалисты провели капитальный ремонт 99,6 километра газопроводов, 236,7 километра газовых коммуникаций, на свыше 6,6 тысячах километрах сетей были проведены испытания на плотность и осуществлена продувка воздухом.

На сегодняшний день газотранспортная система Узбекистана состоит из более 13,6 тысячи километров магистральных газопроводов. Мощности «Узбекнефтегаза» позволяют добывать 60−70 миллиардов кубометров природного газа в год.